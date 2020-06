Trenér Křeček po sezoně opustí Ústí. Majitel má jinou vizi než já, vysvětlil

Původně chtěl první ligu atakovat s ústeckým týmem. Majiteli Jiřímu Horovi předložil čtyřletý plán s vrcholem v podobně postupu. Jenže vlastník nabral jiný kurz, místo snahy o posun mezi elitu se šetří.



„Vize klubu, kterou jsme si ještě někdy v listopadu nebo prosinci se současným majitelem řekli, padla. Proto nevidím perspektivu, abych tady dál působil,“ vysvětlil Křeček.

„Jak jsou ambiciózní hráči, tak jsou i ambiciózní trenéři. Já jsem v Ústí hrozně spokojený, šlo to nahoru, byly dobré výsledky i herní projev, něco jsme vybudovali. A chtěli jsme to ještě vylepšit. Plánem bylo kádr doplnit a v nějakém horizontu se pokusit o ligu. Což mě zajímalo. Tu perspektivu ale majitel nevidí optikou jako já, proto se v klidu rozejdeme.“

Křečkovo další angažmá řeší jeho agent. „Ale tím, že se kvůli koronaviru dlouho nehrálo, se všechno zpomalilo, zastavilo. Soustředím se teď na práci v Ústí, abychom sezonu důstojně dokončili,“ nechce odejít předčasně, i když má gentlemanskou dohodu o uvolnění v případě atraktivní nabídky.

„Myslím, že ji nevyužijeme, chtěl bych se tady rozloučit posledním zápasem. Ale ve fotbale nikdy nevíte.“

Nejen trenéři, i šestice hráčů ještě v Ústí neprodloužila smlouvy do konce soutěže. Vyprší jim 30. června, ovšem hrát budou až do 9. července. „Sedneme si k tomu a budeme se o tom bavit. Mluvíme-li o důstojném rozloučení, měly by se kontrakty prodloužit. Nevím, kdo by pak hrál. Zbylo by šest sedm kluků plus dorostenci.“

Ústí trénoval 48letý Křeček od sklonku podzimu 2017, předtím vedl Skalici, Ružomberok, Brno, Varnsdorf či Zlín, jako asistent působil v Ostravě nebo ve Slavii.