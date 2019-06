Fotbalové Ústí mění majitele. Za tisícovku ho získá filantrop Hora

„V Ústí je dlouhá fotbalová tradice, podle mého názoru i velký potenciál,“ uvedl Hora na zastupitelstvu.

„Měl jsem informaci o stavu klubu a nebylo mi to lhostejné. K financování neschází zase tolik, zhruba dva miliony korun ročně. Tuto částku jsme se svými kolegy schopni doplnit. A spoléhám, že fotbalový klub nevypadne městu z oka a bude dále získávat podporu. Čímž nemyslím, že bychom si my vzali akcie a vy platili. Mluvím o rozumném příspěvku.“

Město klub podporuje čtyřmi miliony ročně, rozpočet je 15 až 18 milionů.

VZPOMÍNKY OŽÍVAJÍ. Jiří Hora pomohl zařídit, aby se Jozef Štibrányi (vpravo) a další mohli setkat s bývalými hráči Brazílie. Padesát let po finále v Chile 1962.

Město si nechalo zpracovat znalecký posudek, podle nějž vyšlo, že hodnota klubu je 0 korun. Kumulovaná ztráta roste od roku 2006, nyní činí bezmála 12 milionů korun. Ale v provozu FK Ústí se to neprojevuje, nikomu nedluží. „Výplaty dostáváme včas, ani o den později,“ potvrdil trenér Aleš Křeček.

Majitel auditorské firmy svou nabídku časově omezil do konce června, aby se klub nedostal do ještě větších potíží. Jeho návrh, že město odpustí oddílu půjčku 3,5 milionu korun a on devíti miliony posílí kapitál společnosti, zastupitelé pozměnili.

Půjčku žádali zpět. „Přestože to není moje varianta, je pro mě přijatelná. Důvodem je, že věřím v budoucnost klubu,“ oznámil.

„Díky devíti milionům zůstane hodnota splaceného základního kapitánu 7,5 milionu zachována, to vytvoří předpoklad, aby klub mohl dál fungovat a rozvíjet se. Přestože hospodaří se skromným rozpočtem, dosahuje výborných sportovních výsledků. A v Ústí velmi dobře funguje mládež.“

Hora vyrůstal v Bílině, žije na Maltě, angažuje se mimo jiné v Junioru Teplice nebo ve čtvrtletníku Football Club. Zařídil a zaplatil, aby se českoslovenští vicemistři světa z Chile 1962 po padesáti letech setkali s tehdejšími finálovými soupeři z Brazílie. V FK Ústí byl auditorem.