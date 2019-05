Ústí bylo hladové po baráži. Vrchol máme teprve před sebou, věří Křeček

„Klukům už jsem říkal, že je rozdíl skončit pátí nebo sedmí. To jsou všechno informace o nás nebo o hráčích, které dostává okolí a lepší kluby,“ motivuje své svěřence ústecký trenér Aleš Křeček.

Jeho celek teď drží pátou figuru se 46 body, Varnsdorf je o bod zpět, sedmé Pardubice jich mají 44. V závěrečném, sobotním kole Ústí nastoupí v Sokolově, Varnsdorf doma vyzve zachraňující se Znojmo a Pardubice míří na trávník Vítkovic.

„Jsme šťastní, že jsme do posledních kol hráli o nejvyšší příčky, s tím nikdo nepočítal,“ cení si Křeček. „Přestavovali jsme mužstvo a vlastně pořád ho budujeme. Byli jsme blízko baráže a nechtěli jsme si to nechat ujít. Byli jsme po tom hladoví, chtěli jsme to všichni. Ale má to nějaký vývoj a věřím, že tahle kabina neřekla poslední slovo. Tihle kluci mají vrchol před sebou!“

A zdá se, že ho zažijí v Ústí. „V podstatě většina nosných hráčů, jádro týmu, zůstane i pro příští sezonu. Jsem hrozně rád, že to tak je. Když ve všem přidáme, můžeme být ještě lepší,“ maluje si Křeček.

Ale zároveň je pokorný: „Bude hrozně těžké na tuhle sezonu navazovat. Jestli si někdo bude muset, že to půjde jednoduše a příště budeme hrát stoprocentně baráž, tak takhle to nefunguje. Musíme makat, makat, makat, žádná jiná cesta není.“

V sobotu Ústí podlehlo 2:3 Jihlavě, která si pojistila druhé místo a baráž. „Náš tým asi ještě nemá na to, aby zvládal tyhle těžké zápasy s nejkvalitnějšími soupeři. Oni mají zkušenější hráče ostřílené ligou,“ vidí Křeček. „Klíčový zápas vzhledem k baráži byl doma Varnsdorf. Neporazili jsme ho, ale porazit jsme ho měli. Trošku mě mrzí, že jsme domácí publikum na jaře netěšili jako na podzim, protože jsme na svém stadionu třikrát prohráli.“

Varnsdorf dostal 0:3 na půdě postupujících Českých Budějovic, což odkrylo hlavní slabinu týmu kouče Davida Oulehly.

„Není náhoda, že jsme dali jen 26 gólů,“ zmínil Oulehla na klubovém webu nejhorší střeleckou bilanci v celé druhé lize. „Když jsme mohli jít do zakončení, tak jsme to prováhali lehkými nepřesnostmi a ztrátami. Tohle nás nejvíc trápí a je to věc na další zamyšlení, abychom se posunuli dál,“ apeloval.