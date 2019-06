Ústí ztratilo záložníka Procházku, Varnsdorf zkusí Poláka

Brankářskou dvojici s Tvrdoňem vytvoří teplický Plachý, Lindr z rodinných důvodů skončil. Ústí testuje stopera Vlčka ze Slavie, defenzivního Písačku, naposledy hráče Radotína, a levého beka Jakubova z Ostravy. Má se vrátit Šimeček z Teplic. Posilou je Nigerijec Bassey, s 22 góly za Radotín top střelec 3. ligy.

Zbrožek odešel z Varnsdorfu coby volný hráč. Do Teplic se vrátil Kodeš, do Zlína Votava, do Liberce Ondráček a Heppner. „A na přípravu jsem Liberci půjčil i Dordiče,“ uvedl ředitel Vlastimil Gabriel. „K nám do přípravy nastoupili Breda z Jablonce, Šimon z Boleslavi nebo polský útočník Jeziorski, znovu to zkusí Nathan. Zájemci jsou o stopera Kouřila a brankáře Porcala.“