Z Varnsdorfu zbyly trosky. Ale nebrečíme, říká trenér Oulehla

„Těch změn je moc, řekl bych. Bude to těžké,“ tuší. Navíc čas kvapí, už v sobotu Varnsdorf čeká generálka proti Neugersdorfu.



Jak velký zásah vás postihl?

Sedm hráčů ze základní sestavy je pryč. Musíme se s tím popasovat. Teď se vrátil Ondráček z Liberce.

Kde je největší problém?

V obranné čtyřce, která byla to nejsilnější, co jsme měli. Aspoň já to tak cítil. Už na jaře se nepodařilo nahradit Kozmu, pryč jsou i Zbrožek, Kouřil, Hepner. Oni neprohrávali souboje jeden na jednoho, byli poctiví, byli u hráče, dobře četli průnikové přihrávky. Navíc odešel i defenzivní Kodeš, vrátil se do Teplic, tahle pětka chybí nejvíc.

Naučíte novou základní sestavu rychle vaší filozofii?

My hráče vybíráme podle nějakého charakteru, pohyblivosti. Což si myslím, že oni mají, pracovat chtějí. Spíš něco ještě nemají zažité a nechovají se v některých situacích podle našich představ. Uvidíme, jestli se nám to podaří rychle odstranit.

Defenziva byla vaší chloubou, může být i po třesku v kádru?

Je to složité. Nám ty součinnosti zatím nefungují, jak potřebujeme. Propadáváme v soubojích jeden na jednoho, a když to udělají dva tři hráči za sebou, pořád se to někde otevírá a vznikají mezery. Ale vybrali jsme hráče, kteří by k tomu našemu pojetí měli mít nejblíž. Dostáváme to do tréninku.

Kdo se má ukázat?

Věříme, že hráči jako Richter nebo Houser, kteří tu už byli. Rudzan jde taky nahoru. Trápí nás pozice pravého beka, udělali jsme Fiňka, který je mladý a pracovitý.

Kde sháníte hráče? Předpokládám, že váš záběr není velký.

Je malý. Cílíme na hráče z Liberce, Jablonce a Mladé Boleslavi, kteří procházeli juniorskou ligou a jsou talentovaní. Vyhovují našim kritériím a věříme, že jsme do nich postupně schopni tu kvalitu dostat. I když je tenhle kádr mladý.

Jaká výzva je stavět nový tým?

Obrovská. Nebrečíme. Kluci mají chuť, věřím, že budeme konkurenceschopní. Na co to bude v tabulce stačit, to neumím říct.

Ale zopakovat výtečné 6. místo, to by se rovnalo zázraku, ne?

Jsme realisté. Pokusíme se vstoupit do 2. ligy co nejlíp a uvidíme po pěti šesti kolech, jak to bude vypadat. Nechci vyslovovat žádný cíl, ale určitě nejsme v situaci, že bychom mohli pomýšlet na vrchní polovinu tabulky. Mám tajné přání, abychom se vyhnuli bezprostředním bojům o záchranu. Budeme se prát. A když počítáte s horší variantou, může to být jen lepší.