Konečně jedničkou. Je to impulz, říká varnsdorfský gólman Samoel

„Samozřejmě to pro mě impulz je, každý chce chytat. Ale je to i odpovědnost. Máme hodně obměněný mančaft, takže to zase musíme dát dohromady a hrát obstojně,“ velí 33letý gólman.

I když ho za pět let Radek Porcal do branky moc nepustil, vycházeli spolu dobře. Prvoligové angažmá mu přeje. „Byli jsme kamarádi. V první sezoně, která byla postupová, jsem nějakou malou příležitost dostal, pak už to bylo složitější. A minulou sezonu se Radkovi a celému týmu dařilo mimořádně, nebylo potřeba do toho sahat. Jsem rád, že se mu povedlo dostat se do první ligy, kam chtěl.“ Porcal byl hecíř a dirigent, jaký bude Samoel? „Jsem spíš klidnější typ, ale budu se snažit podporovat mladé kluky, aby se jim hrálo co nejlépe, na hřišti odevzdali maximum a vedlo to k dobrým výsledkům,“ zamýšlí se brankář.

Hradecký útočník Jakub Šípek (vpravo) v této šanci varnsdorfského brankáře Miroslava Samoela nepřekonal

Přestože toho za poslední roky moc neodchytal, věří, že se do toho brzy dostane. „Je to samozřejmě těžší, ale mám už nějaký věk a zkušenosti, byť jsem za poslední rok chytal jen nějaké pohárové zápasy a přáteláky. Ale nemyslím si, že by to měl být nějaký velký problém.“

Chystá se mu na novou sezonu lépe, když ví, že nejspíš bude chytat? „To bych asi neřekl, my jsme to tady měli nastavené dobře. Konkurence vás posouvá, teď mladý Martin Vaňák se také hrozně rychle zvedá, je dobře, když nikdo nemá nic jistého,“ tvrdí Samoel.

Porcal si i v pokročilejším věku vysloužil prvoligové angažmá, Samoel tak vysoko nepřemýšlí. „Každý se chce dostat co nejvýš, ale já koukám hlavně na to, aby se nám dařilo jako mančaftu, abychom sbírali body. A když se k tomu bude dařit i mně, tak jedině dobře.“

Nejen s dlouhou zápasovou pauzou se bude muset v této sezoně vyrovnat Samoel, další problém je, že Varnsdorf má úplně nový tým. Rozpadla se většina základní jedenáctky a přišli noví mladí hráči.

„Je to tak. Víc než polovina kluků ze základu je pryč, což jim přejeme, chceme , aby se posouvali výš, je to i filozofie klubu. A z těch nových mladých kluků se musí vyprofilovat nové opory.“

I letos bude Varnsdorf sázet především na pevnou defenzivu, která mu přinesla úspěch v minulé sezoně.

„Je pravda, že na Radka moc střel nešlo, a když už něco prošlo, tak si s tím dobře poradil. Máme to na tom postavené, kluci hodně makali, jezdili, skákali do střel a tak by to mělo být i letos,“ nabádá Samoel.

Když tým nebude moc inkasovat, zvedne se prý psychika mladých hráčů. „Když nedostáváte moc gólů, určitě to pomůže psychice víc než nějaké přestřelky, byť ty jsou pro diváky asi zajímavější. Ale my máme mladé mužstvo a musíme vsadit hlavně na defenzivu.“