Úleva. Konečně už jde plánovat, těší ústeckého trenéra Křečka

Fotbal

Zvětšit fotografii Nigerijský útočník Fortune Bassey posílil ústecký fotbalový klub. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 10:27

Když Jiří Hora coby nový majitel ústeckého fotbalu vykládal v druholigové kabině o svých plánech s klubem, žádná velikášská slova nezněla. A trenér Aleš Křeček to kvitoval. „Pan Hora na mě udělal dojem tím, že jeho cílem je dlouhodobější vize, koncepce, systémová práce. Což je pro mě podstatnější než to, kdyby přišel někdo a začal vykládat, že budeme za rok postupovat do ligy a dá sem 100 milionů,“ chce se Křeček podílet na postupném vzestupu FK Ústí.