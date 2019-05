Šéf fotbalistů Ústí nad Labem: Porveme se o postup do ligy

Arma v neděli urvala výhru 3:2 na půdě Táborska a od třetího Hradce Králové ji už dělí jen horší skóre. „Chceme to dotáhnout, máme sice silné soupeře Hradec a Brno, ti teď ale hrají mezi sebou, což je naše výhoda. Pro nás je teď alfou a omegou zvládnout doma derby s Varnsdorfem,“ myslí už na středeční sváteční bitvu ústecký šéf.

„Je to nepříjemný soupeř a panuje mezi námi jistá řevnivost. I když se Varnsdorfu poslední dobou moc nedaří, určitě nám to nepřijedou jen odevzdat. Ale já cítím z týmu sílu a odhodlání.“

I proto ústecké vedení začalo vážně mluvit o postupu do nejvyšší soutěže. „Možná jsme trochu předběhli dobu, ale sport je úžasný v tom, že nejde naplánovat. Tým si věří, jde za tím, což je vidět v každém zápase. Teď ale potřebujeme porazit Varnsdorf a potřebujeme k tomu fanoušky,“ zve na středeční partii Heidenreich.

Na dostřel k barážové třetí příčce Armu posunula výhra na hřišti Táborska, k níž pomohla šťastná ruka kouče Křečka. Jeho žolík Daniel Procházka dvěma góly zařídil obrat z 0:1 na 3:2. „První poločas ani vstup do druhého nám nevyšel, domácí bojovali a nám to dělalo problémy. Zkusili jsme něco změnit, Procházka je dynamický hráč, hodně zápas oživil. To samé ale platí o Richterovi, který mu na gól centroval. To střídání nám opravdu vyšlo,“ těšilo Křečka.

„Všichni naši soupeři už měli odehráno a zvítězili, takže na nás bylo zareagovat a to není vůbec snadné. Věděli jsme, že jestli chceme dál hrát o nejvyšší příčky, tak tady musíme vyhrát.“

A to se povedlo. Ústí vyhrálo čtvrtý z posledních pěti zápasů, naopak jeho středeční sok je v útlumu. S Vlašimí Slovan doma padl 0:2 a byla to jeho třetí porážka z posledních čtyř kol. Co ukáže derby? Start je ve středu v 18 hodin.