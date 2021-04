Teplice mezi pohárovou elitou. Máme životní šanci, ví oslavenec Moulis

„Kustod Jirka Semerád si ze mě utahoval, že slavím třicítku, takže dám tři góly a napíše mi na dres číslo 30. A nebyl daleko od pravdy, hattrick mohl být. Ale jsem skromný, jsem rád i za dva góly a hlavně za postup,“ tvrdil Moulis po středeční domácí výhře 2:1.

Krásné narozeniny, že?

Lepší být nemohly. V podvědomí jsem si přál, že dám třeba gól a postoupíme, dal jsem dva a postoupili jsme. Vyšlo to na tisíc procent.

Zpívali vám po zápase spoluhráči v šatně Happy Birthday?

Kluci ne, ale masér Eda Poustka vždycky něco vymyslí a ve vítězném pokřiku mě zmínil, za to mu děkuju. Hezké od něj. Užil jsem si to.

Jak vám ale bylo, když jste spálil šanci a hosté vzápětí srovnali?

Dát na 2:0, byl by to úplně jiný zápas, paradoxně z protiútoku byla penalta a gól. I když kuriózní, protože kdyby drn míč nezvedl, Čtvrtečka by to chytil. Tu šanci předtím jsem si vyčítal. A když jsem pak proměnil naši penaltu, dost se mi ulevilo. Byl jsem na ni určený se Žitným, věřil jsem si. Navíc jsem nejstarší, tak jsem to vzal na sebe.

A taky jste byl kapitánem.

Poprvé od začátku v pořádném zápase. Je to pro mě čest, splněný klukovský sen. Nemáte jen pásku, ale i odpovědnost vůči týmu a klubu.

Pronesl jste před utkáním v kabině kapitánskou řeč?

Takový já nejsem. Jen jsme si řekli, že po Spartě, kde nám to vůbec nevyšlo, musíme pohár odmakat na sto procent. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce.

Co se dělo po výprasku 2:7?

Druhý den po Spartě jsme strávili dlouhou dobu u videa, trenér nám řekl, co bylo špatně. Přišlo i vedení, Štěpán Vachoušek a nový ředitel Rudolf Řepka. Pronesli motivační řeč, což bylo super. Řekli jsme si, že už to nezměníme, že to hodíme za hlavu a přistoupíme k tomu diametrálně odlišně než na Spartě.

A jste kousek od Evropy.

Jsou to jen dva zápasy, ale to jen je v uvozovkách. Postoupily Sparta a Plzeň, myslím, že se k nim přidá Slavia. Tři naše nejlepší týmy a my. Ale je to na jeden zápas, můžeme někoho chytnout doma, překvapit a dohrát sezonu skvěle. Je to životní příležitost. Hlavně se ale musíme co nejdřív zachránit v lize.