Teplické repete s Boleslavi. Tenhle zápas bude o nervech, říká Kučera

„Zápas bude určitě jiný, soupeř postaví odlišnou sestavu. A my v poháru nasadili ne, co mělo ruce a nohy, ale po výbuchu na Spartě a kvůli zraněním jsme moc variant neměli,“ řekl teplický trenér Radim Kučera po středečním vítězství 2:1 ve čtvrtfinále poháru.

Teplice vs. Mladá Boleslav Online reportáž v neděli od 16 hodin

Doufá, že se aspoň jedna z opor vrátí. „Věřím, že Fortelný bude, a uvidíme, co kapitán Mareš. Přál bych si to taky, ale ten nastoupí spíš až příště v Olomouci.“

Mladoboleslavský trenér Karel Jarolím žehral v poháru na mizerný začátek. „Naše první poločasy jsou jak přes kopírák, nechápu to, že hráči nejsou připravení. Důrazněji s nimi promluvím,“ plánoval Jarolím. „Nenastoupili jsme v nejsilnějším složení. Ale věřil jsem, že hráči, co tam budou, odevzdají kvalitnější výkon. Musíme se z blbostí, které jsme udělali, poučit a něco na Teplice vymyslet.“

Pro oba celky je zápas veledůležitý, jsou těsně nad zónou sestupu. Čtrnáctí skláři mají před Mladou Boleslaví jen dvoubodový náskok. „Na podzim jsme u nich vyhráli,“ zmínil Kučera svůj teplický debut vyšperkovaný vítězstvím 2:0, „a chceme zase bodovat. V pohár jsme hráli uvolněně, může to být psychická vzpruha, vyhrát i v lize, posune nás to do většího klidu. Ale zápas bude těžký, o hlavě, o nervech, o únavě.“