V semifinále poháru může dojít na derby, Plzeň vyzve Teplice

Na souboj Sparty se Slavií v poháru může dojít po dvou letech. Tenkrát Slavia v Edenu vyhrála suverénně 3:0, dva góly dal Souček, jeden Masopust.

Tenkrát se během jara hrála dokonce tři derby, vedle ligového souboje v základní části ještě jedno v nadstavbě. Obě v Edenu, první skončilo remízou, druhé vyhrála Slavia 2:1.

Na souboj historických a nesmiřitelných rivalů došlo naposled v neděli, Slavia v rámci 26. kola Fortuna ligy vyhrála 2:0.

Bylo to třináctý vzájemný souboj za sebou, v němž slávisté nevyhráli: sedm výher a šest porážek.

Sparta tak brzy může dostat šanci sérii, kterou se nechlubí, zastavit.

Stačí k tomu, aby Slavia v odloženém čtvrtfinále zvítězila v Olomouci.

Zápas ještě nemá termín, v tom původním minulý týden se hrát nemohlo kvůli účasti Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenalu.

To druhé semifinále se odehraje za dva týdny ve středu 28. dubna od 17.00 hodin.

Štěstí na los měla Plzeň, která vyzve Teplice, jeden z nejslabších ligových celků, který má starosti se záchranou. Když se týmy v Plzni potkaly naposled, byla z toho loni v prosinci výhra 7:0, hattrickem se blýskl Čermák.

Pro Plzeň celkový triumf v Mol Cup hlavním cílem a cestou do pohárové Evropy. V ligové tabulce totiž na čtvrtou příčku ztrácí osm bodů. Navíc jako vítěz poháru by šla do kvalifikace o Evropkou ligu, kdežto třetí a čtvrtý tým ligové tabulky půjde do nejméně traktivní a nově vzniklé Komferenční ligy.