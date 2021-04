Do finále je krok, možné je všechno, věří teplický trenér Kučera

„V semifinále jsou už Plzeň, Sparta, uvidíme, zda i Slavia, nebo Olomouc. Bude to strašně těžké, ale možné je všechno. Los by pro nás byl dobrý, kdybychom semifinále hráli doma. Do finále je krok, je to blízko,“ cítí kouč Radim Kučera.

Tvrdí, že uspět chce na obou frontách, každá je však pro skláře jiná. „V lize ty nervy pracují jinak, pohár je pro nás bonus, odměna. Můžeme si ho víc užít, hrajeme jinak, uvolněněji, ne pod tlakem rozbité tabulky,“ vnímá Kučera, že záchranářský stres jeho celek svazuje. „V hlavě je prioritou liga, ale i pohár jsme už brali jako důležitý.“

Z ligového trapasu na Spartě, sobotního krachu 2:7, se skláři v poháru oklepali. „Dostali jsme nakládačku v Plzni a zvedli jsme se, teď po Spartě taky. Co říct k těm výpadkům... udělali jsme si analýzu, vyhodnocovali jsme si to celou neděli. V předchozích zápasech jsme nějak působili, od Slavie jsme jeli šňůru, nějak jsme se prezentovali, pak na Spartě přišel propadák. Možná je dobře, že jsme po něm hráli takhle brzy, že jsme se v tom nepitvali ještě víc,“ přemýšlí trenér.

Trápí ho teď hlavně rozsáhlá teplická marodka a doufá, že do nedělní ligové bitvy s Boleslaví už bude moct nasadit aspoň kapitána Mareše, druhá opora Fortelný bude spíš až na další kolo.

„Mrzí mě, že máme hodně nemocných a zraněných. Doufám, že se začnou brzy vracet a nebudeme pod tlakem, že není s kým hrát. Zvlášť teď, když se hraje dvakrát v týdnu a my jsme stále v poháru. V obou soutěžích chceme uspět, v lize se zachránit a v poháru překvapit, třeba se dostat až do finále,“ přeje si Kučera.