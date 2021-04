Kuriozita na Stínadlech, Takácsovu penaltu zachránil drn

„Samozřejmě jsem chtěl střílet po zemi, aby potom míč vyletěl nahoru. Ne, dělám si srandu,“ žertoval mladoboleslavský stoper Laco Takács. „Chtěl jsem to dávat po zemi, skončilo to nahoře, pomohl mi k tomu drníček. Šel jsem štěstí naproti.“

Teplice se s trávníkem moří už víc než rok. Loni na jaře se kvůli špatnému terénu dvakrát odkládal zápas s Libercem a schytaly za to pokutu 80 tisíc korun, letní rekonstrukce se nepovedla, protože tráva nestihla zakořenit. I proto, že sklářům nepovolili sehrát první domácí zápas v sousedním Ústí nad Labem.

A než letos v létě proběhne reklamační obnova, můžou padnout ještě další góly z kategorie raritních. „Kdyby míč šel po zemi, náš brankář Čtvrtečka tu penaltu normálně má. O drn to tam spadlo úplně kuriózně,“ nechápal domácí hrdina Pavel Moulis, který na Takácsovo vyrovnání reagoval vítěznou trefou, taky z penalty.

Už bez zásahu oraniště.

Teplický trenér Radim Kučera s Moulisem souhlasil: „Nebýt toho drnu, Čtvrtečka by penaltu chytil. Druhá věc je, že míč se mohl zvednout až nad břevno.“

Jan Čtvrtečka vystihl směr Takácsovy střely. „Skočil k tyči, ale nevím, jestli by míč chytil. Na 80 procent asi jo. Nebyla to úplně dobře kopnutá penalta, ale vyšla,“ odfoukl si hostující čahoun.

V reprezentační přestávce Teplice pracovaly na oživení trávníku. Aprílové počasí si z nich ale udělalo apríl. Poslední dny sněžilo. „Kdyby bylo během pauzy jen pěkně, bylo by to lepší. Trávníkáři dělají, co můžou. Ale na trávu nevymlouváme. Určité zlepšení tam je, dneska dostalo hřiště zabrat, uvidíme, jak bude vypadat v neděli,“ myslí Kučera na ligový zápas, který bude na Stínadlech opět s Mladou Boleslaví. „Během jara je ještě dost kol a pochybuji, že se tráva hned spraví. Musíme to brát tak, jak to je.“

Nikdo se na tvrdý a rozbitý trávník nevymlouval. A mladoboleslavský trenér Karel Jarolím nepřímo i teplické trávníkaře pochválil. „Hráli jsme i na horších terénech. Dřív tady hřiště vypadalo hůř, teď je v lepším stavu. V něm bych problém nehledal. To spíš v tom, že naše 1. poločasy jsou jak přes kopírák, hráči nejdou do zápasu připravení.“

Jak budou připravení v neděli? A jak připravený bude trávník?