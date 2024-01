S Radou jsme si sedli, Vrba stavěl na jiných. Silný chce do ligy z Kroměříže

V Kroměříži, za kterou bude kopat po třech letech a protrápeném podzimu v Prostějově, podepsal smlouvu na tři roky. První cíl? Zachránit druholigového nováčka na mapě profesionálního fotbalu.

„Vracím se domů, kde jsem začínal v dospělé kategorii a kde se mi vždycky dařilo. Lidi kolem se nezměnili, přibylo jich jen velmi málo. Jsem rád zpátky,“ vyznal se Silný, který upřednostnil kroměřížskou nabídku před angažmá v Bulharsku nebo Líšni.

Ale tým se od vašeho odchodu změnil dost, ne?

To je pravda. Z mé doby si pamatuji maximálně pět kluků.

A také jste hráli jen třetí ligu.

Postup mě nepřekvapil. Kroměříž měla dlouhodobě vysoké ambice, akorát na postup nikdy moc netlačila. Kdo znal třetí ligu, věděl, že jednou půjde nahoru. Kór s trenérem Červenkou, který je také ambiciózní.

Že jste se nepotkali v prvoligovém Zlíně, vás musí mrzet, že?

Je to škoda. Možná by bylo moje hostování ve Zlíně o něčem jiném.

V létě vás chtěl do Kroměříže. Proč to neklaplo a skončil jste v Prostějově?

Zájem mělo více klubů, ale rozhodující slovo měl pan Pelta (majitel Jablonce). Měl jsem ještě smlouvu na rok a neptal se mě, co chci. Poslal mě do Prostějova.

Teď v zimě už povolil?

Smlouva mi končila v létě, pak bych odešel zadarmo. Nastínil jsem mu, že chci do Kroměříže. Zbývalo, aby se dohodly kluby. Ve hře bylo i zahraničí, dal jsem přednost Kroměříži.

Zájem měla i Líšeň, kde jste na sebe ve druhé lize poprvé upozornil.

Lákalo mě to a pořád láká. Můj vztah ke klubu je kladný. Byla to jedna z variant, ale mám malého syna a do Kroměříže to mám nejblíže.

81 gólů dal Jan Silný v 96 zápasech MSFL za Kroměříž.

Navíc vám to v Hanácké Slavii vždycky báječně střílelo. Prostředí vám sedí?

Cítil jsem se tady vždycky dobře. Věděl jsem, že vedení stojí za mnou. Doufám, že na předchozí období navážu a přispěju k záchraně.

Hned v prvním přípravném zápase jste se trefil. Pomůže vám to?

Vím, že se ode mě očekávají góly. Ale tlak si nepřipouštím. V prvním utkání jsem ještě nebyl úplně fit. Mám trochu problémy s kotníkem, ale není to nic, co by mě mělo zastavit.

V Prostějově jste nastoupil jen pětkrát v základní sestavě. V Kroměříži by na vás měl útok stát. Příjemná změna?

Jako každý sportovec potřebuji co nejvíce hrát. Už jen kvůli sebevědomí. Herní praxe je nenahraditelná. Těším se. Na podzim mě trápil kotník. Když jsem se cítil silný v kramflecích, dostal jsem červenou kartu, pak mě zase zabrzdil kotník. Bylo to jedno s druhým. V Prostějove jsem necítil až zas tak velkou důvěru, ale popravdě jsem tomu hodně pomohl sám.

Třeba vyloučením v zápasu v Kroměříži, kde Prostějov prohrál. Byl jste přemotivaný?

Neřekl bych. Kdo mě zná, ví, že moje hra je na tvrdosti založená a někdy to přeženu. Když to ale řeknu blbě, teď můžu být rád, že jsem červenou dostal a Kroměříž vzájemný zápas vyhrála.

V Prostějově jste se stal také slavným 11 góly v pohárovém utkání proti Řepišti. Ještě vám to někdo připomene?

Sem tam to někdo nadhodí. Že budu nejlepším střelcem letošního ročníku MOL Cupu, mi asi nikdo nevezme. Ale že bych si to zasloužil, to ne. Byla to shoda náhod (soupeř nastoupil s béčkem a dorostenci).

Jak na vás působila Kroměříž jako druholigový nováček?

Sledoval jsem je. Začátek měli hodně dobrý. Pomáhala jim euforie, chodilo hodně diváků. Bohužel pak ztratili několik utkání. Škoda. Ale konkurenceschopní byli.

Každopádně z toho bude očekávaný boj o udržení. Jste na to připravený?

Poslední tři roky hraji o záchranu, přál jsem si, abych šel někam, kde to bude naopak. Tak minimálně půl roku se budeme zase zachraňovat. Ze druhé ligy nikdo nechce, všichni zbrojí, bude to těžké. Ale to jsem věděl.

Ještě k první lize. Nemrzí vás, že jste v ní nevydržel déle než dvě sezony?

Mrzí. Možná bych udělal některé věci jinak. Chyběla mi čísla. Ale pevně věřím, že přes Kroměříž vede také cesta nahoru.

Nejvíce vám věřil Petr Rada v Jablonci?

Přesně tak. Sedli jsme si po všech stránkách, i povahově. Věděl jsem, co po mně chce, dával mi šance. Doteď si sem tam napíšeme.

Naopak ve Zlíně s vámi Pavel Vrba nepočítal. Tušíte proč?

Těžko říct. Neviděl jsem do toho. Přišel jsem za trenéra Jelínka, který mi dával daleko více příležitostí. Pan Vrba si v zimě přivedl dva útočníky a stavěl na jiných.

Alespoň vám to střílelo ve třetí lize. Jak jste bral přesun do juniorky?

O béčko jsem si říkal sám. Přes týden jsem trénoval s áčkem. Fotbal miluju a chtěl jsem hrávat každý víkend, jak to mám naučené odmalička.