Spor o peníze i budoucnost klubu. Jak se zrodila ostudná porážka 0:26

0:26. Debakl. Kvůli vnitřním sporům v klubu bojkotovalo A mužstvo pohárový duel a s druholigisty si to tak rozdali dorostenci a hráči B týmu, který hraje druhou nejnižší soutěž, již lze v republice hrát. „Z důvodu dlouhodobých neshod s vedením TJ Řepiště, a to konkrétně s předsedkyní paní Kišovou, se mužstvo A rozhodlo nenastoupit,“ napsala na sociální sítě klubu manažerka dětí a mládeže TJ Řepiště Naďa Žáčková.

Předsedkyně Kateřina Kišová s novináři nekomunikuje. „Já bych to nechtěl komentovat, je to interní problém, který si musíme vyřešit v klubu,“ reagoval sportovní manažer klubu Pavol Bugáň, který byl ve čtvrtek z funkce odvolán.

Do sporu se podle vyjádření klubu vložila už i obec a patálie začal řešit starosta Rostislav Kožušník.

iDNES.cz se představitele obce pokusil kontaktovat, avšak zatím neúspěšně. Podle zákulisních informací, které redakce získala od místních, se spory týkají rozdílného pohledu na budoucí směřování klubu. Zatímco jedna část vedení chce dostat fotbal v Řepišti do co nejvyšších pater, navzdory tomu, že v A týmu nehraje nikdo z místních, druhá část funkcionářů chce stavět především na domácích hráčích, účastí v nižších soutěžích navzdory.

Problém vygradoval v uplynulé sezoně, kdy A tým dostal příslib hodnotného sponzorského daru v případě postupu do divize. Slíbené peníze však hráči nikdy neviděli, požadovali je po vedení klubu, a proto se rozhodli protestovat. „Den před zápasem jsem položil funkci. S lidmi, co to teď řídí, nechci mít nic společného,“ čílil se Pavel Zavadil, bývalý trenér Řepiště a fotbalová legenda brněnské Zbrojovky a Opavy. „Ve včerejším zápase už jsem oficiálně nebyl trenér, a i kdyby, hrál úplně jiný mančaft, ne ten můj,“ dodal pětačtyřicetiletý rodák z Pňovic na Olomoucku. K podrobnostem sporu se ovšem nechtěl vyjadřovat. „To se musíte zeptat aktuálního vedení, které je za situaci zodpovědné.“

Výkonný výbor TJ Řepiště vydal krátce před polednem prohlášením, ve kterém stojí: „Vyjadřujeme hluboké politování nad postojem sportovního manažera, trenéra i hráčů A týmu, kteří se rozhodli nenastoupit k zápasu, jenž pro nás měl být opravdovým svátkem. Vedení TJ ovšem nemůže a ani nechce ustoupit vydírání sportovního manažera pana Bugáňa. Nerespektoval pravidla slušné komunikace a urážel ostatní členy vedení klubu.“

Výbor dále vzkázal, že chce se všemi hráči projednat podmínky pro důstojné pokračování A týmu v divizi F.

Král střelců? Pak už jsem na nic jiného nemyslel

Řepiště už o poločase prohrávalo 0:12. „Bylo to zvláštní, ani jsme v poločase nešli do kabin. Bylo to smutné. Nebavilo to nás, nebavilo to je. Fotbal ztratil smysl, soupeřů mi bylo líto,“ okomentoval prostějovský útočník Jan Silný, který se na debaklu podílel hned jedenácti vstřelenými brankami. „Možná naposledy v žácích jsem jich dal tolik v jednom zápasu,“ usmál se.

Ocenil však přístup hráčů, kteří nastoupili. „Mohli nás faulovat, kopat, ale hráli čistě, snažili se, za to jim určitě patří kredit, ale nebyli konkurence schopní. Je smutné, že vnitřní spory týmu došly až k tomuhle,“ pověděl Silný.

Svým jedenáctigólovým přídělem si alespoň slušně zadělal na ocenění nejlepšího střelce poháru. „Sice jsme to pak už brali spíš kondičně, ale já už popravdě na nic jiného nemyslel,“ žertoval Silný.