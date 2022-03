Jablonecký Silný: Vím, že góly dávat umím. Dokázal to proti Spartě

„Já prostě vím, že góly dávat umím. Prolomit to pro mě bylo hrozně důležité a je jedno, jestli to bylo do sítě Sparty nebo Hradce. Je jen škoda, že to bylo jen za bod. Byla by velká euforie, kdybychom Spartu porazili,“ uvedl urostlý 27letý forvard, který se okamžitě stal jabloneckým útočníkem číslo jedna a po přechodu z nižší soutěže zažívá v severočeském prvoligovém klubu pořádnou zátěž v podobě „anglických“ týdnů.

V pěti dosavadních jarních zápasech nejvyšší soutěže totiž pokaždé nastoupil v základní sestavě stejně jako v obou utkáních MOL Cupu, v němž skóroval ve čtvrtfinále proti Mladé Boleslavi.

„Síly ubývají, ale to je fotbal. Jsou vždy dva tři dny na regeneraci. Zase tolik netrénujeme a mně to takhle sedí, radši hraju, než trénuju. Unavený jsem, ale když půjdu do zápasu, tak jedině na sto procent, jinak bych tam ani nešel,“ tvrdí Silný.

Jablonečtí v lize čtyřikrát v řadě remizovali 1:1 a stále se tak pohybují na hraně boje o záchranu těsně nad barážovými pozicemi, aktuálně jsou na 12. příčce. „Rozhodně nepatříme tam, kde jsme, pokud jde o složení týmu. Věřím, že to prolomíme už příště, od toho konce se konečně odtrhneme a půjdeme výš,“ věří Jan Silný před nedělním duelem na stadionu Českých Budějovic.