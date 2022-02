Velmi slabý výkon, zlobí se komise na sudí z derby včetně VAR. Nebudou nasazováni

Jde o poměrně tvrdé hodnocení výkonu arbitrů z utkání, které Sparta ve čtvrtfinále Mol Cupu na stadionu v Edenu vyhrála 2:0. Konkrétní přehmaty však komise nespecifikovala.

Hlavní sudí Orel, česká jednička na mezinárodní listině, si zavařil chybným verdiktem už po sedmi minutách zápasu. Možná si následně všechno uvědomil, v dalším průběhu hry kompenzoval a do zápasu se totálně zamotal, rozhodoval chaoticky, zmateně.

Sparťanský levý obránce Martin Suchomel, devatenáctiletý debutant za áčko, hlavou čistě odehrál míč v souboji se slávistou Alexandrem Bahem, který zařval, chytil se za hlavu a teatrálně padl k zemi.

Orel to nejspíš přesně neviděl, spíš reagoval na Bahovo chování a Suchomelovi udělil žlutou kartu. Tím hostujícího obránce dostal pod velký tlak druhé žluté karty.

Ta pak měla přijít o pár minut později, kdy Bah využil svého lepšího postavení, cítil drobný Suchomelův kontakt a spadl. Jelikož šlo o zákrok zezadu při slibně se rozvíjející akci a jelikož Orel zákrok odpískal jako faul, měl sparťanovi udělit druhou žlutou kartu. To však neudělal.

Orel měl vzhledem k řadě hraničních soubojů a nervozity hráčů hromadu práce. Pískal drobné kontakty, hráči také jeho rozpoložení zneužívali a často simulovali, čímž sudího nutili pískat i zákroky, které přestupkem nebyly.

V průběhu první půle možná odpustil hostům penaltu. Balon už směřoval do zámezí, když si Wiesner na kraji pokutového území počkal na bývalého spoluhráče Plavšiče a udeřil ho loktem do oblasti břicha.

Nereagoval ani videoasistent Pavel Franěk či jeho pomocnice v přenosovém voze Lucie Ratajová. Pokud by byl míč už v autu, byla by to „jen“ červená karta pro Wiesnera, ale ne pokutový kop.

Bylo vidět, že hlavní rozhodčí nemá utkání pod kontrolou. Kouskoval hru, váhal s rozhodnutími, neudržel jednotný metr.

Ve druhé půli při brejku Sparty zazmatkoval i pomezní Petr Caletka, který vyhodnotil, že se sparťan Matěj Pulkrab stojící v ofsajdovém postavení zapojil aktivně do hry a zvedl praporek. Sice ho pak dal zpátky dolů, ale mezitím už hlavní hru přerušil.

Pulkrabův spoluhráč Lukáš Haraslín mohl běžet sám na bránu. Šlo o sporný verdikt, umávnutí, kterým však v té době už rozhodnuté utkání neovlivnil.

Komise zároveň pochválila rozhodčí z jiného středečního čtvrtfinále mezi Olomoucí a Slováckem: „Utkání bylo rozhodčími odřízeno velmi dobře.“