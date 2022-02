Vrba po derby: Pokud podobné výkony budeme opakovat, může to být zajímavé

I s brankářem číslo tři Hečou, debutujícím mladíkem Suchomelem nebo teenagerem Vitíkem, který nastupuje převážně za béčko, Sparta v Edenu soupeře předčila. Pro někoho možná nečekaně, vzhledem k průběhu utkání však zcela zaslouženě.

„Každého vítězství nad Slavií si vážíme,“ podotkl Vrba. „V posledních měsících a letech uhrála spoustu skvělých zápasů nejen v české lize, ale i v evropských pohárech. Uspět s tak těžkým a kvalitním soupeřem, je pro nás povzbuzující. Navíc Slavia nám to neusnadňovala, hrála velice dobře, ale my byli ještě lepší.“

Co jste s týmem během čtyř dnů udělal? Ve srovnání se sobotou vyběhla na trávník úplně jiná Sparta.

Bylo to i o tom, že Slavia hrála jinak než Budějovice. Za mě to byl zápas, který měl svou atmosféru, určitou kvalitu. Oba týmy chtěly hrát ofenzivně a pak je to i pro diváka koukatelnější.

Z týmu sálala úplně jiná energie, měl jste k němu v posledních dnech důraznější proslov?

Ne, pouze jsem hráčům ukazoval video a vysvětloval jsem jim situace, které se nám v sobotu nepovedly. Je jasné, že ze zápasu v Budějovicích nikdo z nás nebyl nadšený, ale o to jsem spokojenější s tím, jak jsme nyní zareagovali.

Slavii jste porazili podruhé v řadě, pomůže týmu takový výsledek i v ostatních soutěžích?

Říkal jsem hned po utkání v kabině, že tohle jsou krůčky, které potřebujeme zvládat. Abychom byli tam, kde být chceme, musíme podobně náročných zápasů s takovou kvalitou odehrát mnohem víc. A pokud takové výkony budeme opakovat, může to být hodně zajímavé.

Znovu jste však neproměnili možná dvě nebo tři vyložené gólové šance. Neměl jste proto trochu obavy, že by domácí ještě mohli s utkáním něco udělat?

Spíš jsem rád, že jsme si vůbec tolik příležitostí proti Slavii vytvořili. Viděl jsem její zápas s Karvinou, kde měla spoustu šancí a soupeř jednu dvě situace, které potrestal. I v přípravě s Baníkem, který tady chtěl hrát otevřenou partii, byla Slavia jednoznačně lepší. To my jsme Slavii nic takového nedovolili, což mě těší nejvíc. Výsledek je zasloužený.

Museli vás potěšit mladší hráči, souhlasíte? Pro Suchomela šlo dokonce o první ostrý start za první tým.

A řekl bych, že utkání zvládl velice dobře. Hodili jsme ho do řeky, protože takhle těžký zápas hrál poprvé v životě, střídali jsme ho vlastně jen kvůli žluté kartě, protože jsme se báli, aby se po přestávce nepřimotal do nějaké situace... Nechtěli jsme zkrátka dohrávat v deseti.

Je pro vás nyní složitější hledat ideální složení sestavy, když vám po zimní přípravě přibylo hned několik zdravotních absencí?

Dlouhodobě opakuji, že má Sparta velice široký kádr s kvalitními hráči. Těší mě, že i ti, kteří nedostali příležitost v prvním utkání, teď nastoupili od začátku a dokázali, že na to mají. Víme, že v těžkých zápasech, kterých nás čeká ještě dost, se na ně můžeme spolehnout.