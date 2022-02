Slávistický asistent po derby: Bohužel jsme bezzubí, nepovedený výkon

Slávisté předvedli jeden z nejhorších výkonů v éře kouče Jindřicha Trpišovského, proti dlouholetému rivalovi vůbec nevystřelili na bránu!

Nebyli nebezpeční, vzadu hořeli. Můžou být rádi, že neprohráli vyšším rozdílem.

„Paradoxně jsme neměli špatný vstup do zápasu, ale zlomil nás první gól. Zacloumal s mentalitou některých hráčů,“ uvedl Köstl, který tradičně po pohárových utkáních hovoří s médii místo kolegy Trpišovského.

Čím si kromě zlomové první branky porážku vysvětlujete?

Bohužel jsme, stejně jako předtím s Karvinou, momentálně bezzubí. Nedotahujeme akce, viz druhý gól: v přechodové fázi před vápnem ztratíme balon a Sparta nás potrestala z brejku. Už s prvním gólem jsme se měli vyrovnat líp. Výkon nebyl povedený.

Z čeho plyne vámi zmíněná bezzubost?

Je v tom spousta faktorů. Třeba klid na míči, některé věci řešíme hekticky. Měli jsme spoustu situací, které jsme měli dohrát kvalitněji. V obou zápasech jsme byli často kolem vápna, centrovali jsme do kapsy i klasicky, prostrkávali tam balony, ale já si nevybavuju, jestli jsme vůbec pořádně vystřelili na bránu. To v domácím prostředí není úplně tradiční...

Co s tím?

Budeme hledat nové vazby mezi hráči. Hlavně v ofenzivě. Je před námi spousta práce. Koukal jsem na sestavu, co vyběhla k semifinálovému derby pátého května (Slavia vyhrála 3:0). V základu tentokrát zbyli jen tři hráči, co v tom semifinále na Spartě hráli! Máme nový tým, který má potenciál, ale bude možná potřebovat trochu času. Ten ale nemáme, jelikož máme ambice. Budeme muset ten proces trochu urychlit.

Zmínil jste, že zápas se změnil prvním gólem. Kde se stala chyba?

Od lavičky to vypadalo, že jsme šli pomalu z vápna, nedostatečně dobře proti balonu. Krejčího máme samozřejmě v osobce, ale ta situace už byla dohrávaná.

Obrana v čele s Aihamem Ousouem chybovala, působila nejistě.

Viděli jsme, že Aiham nezahrál nejlépe. Hlavně v rozehrávce, kde na něj spoléháme, nakupil takových chyb, co za půl roku neudělal dohromady.

Dolehla na něj tíha zápasu?

Možná měl v hlavě, že se mu to nepovedlo na podzim, kdy v derby dostal červenou. Budeme s ním o tom mluvit, je to mladý kluk s obrovským potenciálem a budeme s ním dál pracovat. Počítáme s ním.

Dost často se stávalo, že centry nenašly adresáta, nebylo doplněné vápno. Je třeba na Michaela Krmenčíka taktických pokynů až příliš?

Naše centry nejsou v principu zlé, ale my nejsme ve správných prostorech. Není to konkrétně Michaelova chyba... Ale s Karvinou byly třeba tři čtyři situace, které jsme si ukazovali na videu. Informací je na něj někdy možná až moc. Mluvili jsme s ním před derby a říkali mu, ať hraje přirozeně, ať se oprostí od našich rad, ale bohužel se ani tentokrát v těch situacích neobjevil.

Finalizujete příchody Davida Juráska a Daniela Fily z Mladé Boleslavi. Je třeba Fila hráč, který by se vzhledem k ofenzivní nemohoucnosti mohl hodit dříve, než s ním plánujete?

Fila přichází jako hráč s potenciálem, dostane čas. Není náhrada za Kuchtu, je to kluk, s kterým chceme pracovat. Vyhlédli jsme si ho už v Brně, nevyšlo to, ale nyní se naše cesty pravděpodobně protnou. Je to hráč pro budoucnost, jeho zapojení budeme řešit. Je možné, že naskočí do nejbližších zápasů, ale nechceme ho zatěžovat.

Může se vám do týmu v blízké době vrátit někdo ze zraněných hráčů?

Vrátí se určitě, otázkou je, kdy to bude. David Hovorka s námi už měl týmový trénink a vypadal výborně. Bude to na jeho pocitu, na který dáme, protože u něj šlo o opakované zranění. Lukáš Provod vypadá taky dobře, u něj to je otázka třeba měsíce.

Nevydařil se vám druhý zápas, další přicházejí v rychlém sledu. Slovácko, Fenerbahce... Jak s týmem budete pracovat?

Má zdravé jádro, jsou tu pracovití kluci a od toho se budeme chtít odpíchnout. Zní to jako fráze, jasně, ale kluci už mají informací dost. Nesmíme se nechat usoubojovat, vždy to bývala naše deviza, ale nyní ne. Karviná, to je jeden zápas ze sta. Se Spartou to byl jiný příběh, potřebujeme v některých zažehnout oheň, chtíč. Po těchto dvou upozorněních do toho šlápneme o to víc.

Připouštíte si po špatném vstupu do jara větší tlak?

Ne, to si nemyslím. Víme, jaké máme možnosti, jaká je typologie mužstva, jak je tým složený. Když to odlehčím, tak od Viktorky Žižkov jsme ze všech prvních jarních zápasů vyhráli snad dva, s Teplicemi a Olomoucí. Takže ta Karviná se dala čekat, náš realizák nemá vstupy dobré... Ale vážně, tlak si nepřipouštíme, pracujeme dál a vytváříme si ho na sebe sami. Nesmí nás to vykolejit z cesty, kterou jsme si nastavili. Budeme se jí držet.