Pardubice mají mečbol, první liga je po půl století na dosah ruky

Nejvyšší soutěž, která by se v Pardubicích hrála poprvé od sezony 1968-69, je opravdu nesmírně blízko! Aktuální lídr postup může stvrdit už v sobotu po 17. hodině na domácím stadionu Pod Vinicí, kde hostí 13. Vyšehrad.

„Hlavně z hlediska psychiky to pro nás v Třinci bylo hrozně náročné. Všichni víme, o co nám jde a co jsme odtamtud potřebovali - což byly tři body,“ prohlásil po zápase jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný.

V první půli deštivého klání se podle něho soupeři oťukávali. Ve druhé už se hrálo na jednu bránu: tu třineckou. Kýžený gól však Pardubice dlouho ne a ne dát; domácí navíc občas hrozili brejky.

„Nakonec se nám podařilo využít jeden závar,“ oddechl si trenér Novotný společně s celou kabinou.