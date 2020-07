Stoper Pardubic rozhodl v Třinci. Skvělý pocit, řekl Toml po vítězné „haluzi“

Dvě branky - včetně té středeční z Třince - se nakonec počítaly jako vítězné. „Byla to taková haluz, po rohu se to třikrát odrazilo,“ popisoval Toml po vítězství Pardubic 1:0 v rozhovoru pro klubový web zásah z 86. minuty.

„Já stál na správném místě, jen jsem to trefil bodlem na dlouhou nohu. Pak jsem viděl balon v síti a běžel slavit.“



Hlavatý hráčem, Krejčí trenérem sezony Přestože hraje na postu středního záložníka, zvládl pardubický Michal Hlavatý letos nastřílet už 12 gólů (nedávno proti Chrudimi při výhře 3:1 proměnil dvě penalty) a řadu dalších připravit. Není tedy divu, že byl zvolen hráčem sezony. Nejlepším trenérem je po zásluze též pardubický Jiří Krejčí. Jeho tým II. ligu jasně vede a je na nejlepší cestě k postupu do I.



Haluz-nehaluz, tahle trefa z Třince Východočechy hodně popostrčila vstříc postupu do první ligy. Ve zbývajících dvou kolech jim stačí jednou zvítězit. Už v sobotu, kdy se od 17 hodin poměří s třináctým Vyšehradem, budou mít výhodu domácího stadionu Pod Vinicí. Všechno jim hraje do karet.

„Pocit je to nádherný,“ radoval se Toml z veledůležitého venkovního triumfu. „Celou dobu jsme byli lepší. Soupeři víceméně jen bránili výsledek 0:0, my jsme do nich bušili. Šance tam byly. Nakonec se to dostalo ke mně - ale to je jedno, hlavně, že jsme ten gól dali... Euforie v týmu je teď dobrá, v sobotu to musíme potvrdit. Jdeme si pro to,“ burcoval bek.

Přestože to ve Slezsku s blížícím se závěrečným hvizdem čím dál víc „zavánělo“ bezbrankovou remízou, podle Tomla není pochyb o tom, že je zisk tří bodů pro Pardubice po daném průběhu klání naprosto spravedlivý.

„Zasloužená výhra pro nás. Soupeř měl jednu pološanci, jednu střelu na bránu... My jsme drželi míč, snažili jsme se hrát svůj fotbal směrem dopředu. Štěstí se k nám potom přiklonilo, buďme za to rádi,“ konstatoval Toml.

V nynějších „anglických“ týdnech, jež byly v zájmu dohrání druhé ligy po dlouhé koronavirové pauze nezbytností, dostávají těla fotbalistů pořádně zabrat. Ale stejně jako třeba jeden z koučů Jaroslav Novotný mluvil i Toml o tom, že povinnost v Třinci uspět představovala pro hráče spíš psychický nápor.

„Celý zápas jsme to tam tlačili... Fyzicky to ani tak náročné nebylo, protože vzadu jsme moc práce neměli a míče jsme si posbírali. Ale únava musí jít stranou. Všichni víme, o co hrajeme,“ prohlásil.

Mužstvo už se nyní prý soustředí jen na sobotní mač s Vyšehradem, po němž by veselí mohlo vypuknout naplno. „Je to 90 minut, všichni tam necháme všechno. Věřím, že to dotáhneme do konce,“ slíbil Toml.