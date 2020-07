Už jsem zklidněný. Ale je to nádherné! líčí kouč Pardubic o druhé oslavě

Tentokrát už křepčil s medailí pro vítěze na krku a s cenou pro nejlepšího kouče sezony. Pár kroků od poháru, který měl v Praze tu čest jako první převzít kapitán Jeřábek.

„Ty prvotní euforie jsou největší, teď už jsem trošku zklidněný. Ale pocit je to samozřejmě nádherný. I s tou individuální cenou, ovšem to je zásluha celého realizačního týmu. Dohromady je to hezké,“ svěřil se Krejčí.

Východočeši podle něho na stadionu žižkovské Viktorky chtěli ukázat, že mají kvalitně zdvojené posty. Na výsledku jim rozhodně záleželo, i když ze základní sestavy naskočili jen nejlepší hráč sezony Hlavatý, aby se pokusil „urvat“ korunu pro krále střelců, a stoper Toml.

Místo vyrovnání žlutá karta

„Do 25. minuty jsme vypadali hodně zakřiknutě, ale pak se naše hra zlepšila,“ mínil trenér Krejčí. „Ve druhé půli jsme na to, jak mladý tým nastoupil, hráli velmi dobře a chyběla tomu jenom vyrovnávací branka. Ta padla, ale prý rukou. My i soupeř jsme tam měli šance.“

Žižkov vedl od 13. minuty, dopředu jej poslal umnou placírkou ve skluzu po centru z pravé strany Diviš. Brzy po přestávce se proti Pardubicím kopala penalta poté, co jeden z Viktoriánů napálil ve vápně ruku Čiháka; brankář Letáček si na balon mířící k levé tyči sice trochu sáhl, ale vytěsnit ven jej nedokázal.

Pardubičtí pak těžili z rychlé kombinace v 63. minutě, kdy po přistrčení Leeho našel Surzyn na hranici malého pokutového území nabíhajícího Cadua. K remíze pak, jak už bylo naznačeno výše, neměli daleko, jenže střelec Miker místo radosti z vyrovnání viděl žlutou kartu za ruku. Hosté tak v posledním kole utrpěli vůbec první jarní prohru.

Po ní už se trenér Krejčí mohl začít v myšlenkách pomalu přeorientovávat na dovolenou. Dopřeje si ji od pondělka. „Bohužel to nebude Murter (koučův oblíbený ostrov v Chorvatsku), ale Skuteč,“ glosoval.