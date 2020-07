POHLED: Úlet, ale spravedlivý. Pardubický fotbalový sen je realitou

Kousek od hráčů, kteří se na sebe o vítězství 4:1 nad Vyšehradem v oslavném kolečku sesypali s fanoušky, mě napadalo: „Nechápu. Tohle je surrealita. Úlet... Krásný úlet!“

Je jiný, než když ligu hrály vesnice typu sousedních Lázní Bohdaneč. Tam zámožný majitel napumpoval hromadu peněz, kdežto v Pardubicích šli vyloženě sportovní cestou s poměrně skromným rozpočtem.

Zaslechl jsem vedle sebe, jak kdosi z klubu prohlásil: „Postup Pardubic do fotbalové ligy je víc než hokejový titul pro Dynamo.“

Zní to paradoxně, ale souhlasím. V žádném případě nelze tvrdit, že vybojovat titul v hokeji je snadné, nicméně v Pardubicích to – předchozí utrápené ročníky stranou – čas od času tak nějak nepřekvapí. Ale fotbal mezi elitou? O tom vím jen z vyprávění. První liga se tu nehrála jednapadesát let!

Každopádně nárok Pardubic na účast mezi domácí špičkou nelze zpochybňovat. Tady je několik faktů:

– kolo před koncem mají Pardubice 70 bodů, o šest víc než druhé Brno. Jen loni suverénní České Budějovice jich za poslední roky ve druhé lize nasbíraly víc – 72. Pokud parta hladových náhradníků, jež kouč Krejčí v úterý hodlá nasadit, vyhraje na Žižkově, bude i tenhle počin překonán.

– za celou sezonu prohráli druholigoví šampioni třikrát. Na jaře, kdy je soupeři zuřivě naháněli, nepadli ani jednou! Zvládli první kolo ve Vlašimi, které se hrálo ještě před koronakrizí, a také zbylých dvanáct kol s bilancí 11-2-0. Skóre? 25:6.

– za celou sezonu Pardubice inkasovaly pouze 17 branek, o dvanáct méně než Brno a Hradec Králové. Je to důkaz, že ačkoli fanoušky bavily ofenzivním fotbalem, všechno se odvíjelo od pevné obrany. V tom smyslu mají Pardubice ve druhé lize podobně výsadní postavení jako Slavia o patro výš.

Co bude dál?

V Pardubicích fotbal dělají hlavou, takže není důvod, aby se skromný klub z ligy hned nutně poroučel. Exil v jiném městě (ať už v Mladé Boleslavi, nebo na Bohemians v Praze) z důvodu nevyhovujícího stadionu samozřejmě bude velký problém. Někdy na podzim už by se v Pardubicích snad konečně mělo kopnout do země, aby mohla vyrůst nová aréna. Letošní skvostný úspěch tomu nahrál.

Otázka je, jak to bude s hostujícími fotbalisty, kteří v uplynulých letech nezřídka hráli v Pardubicích stěžejní role. Kouč Krejčí věří, že klub už je v současnosti natolik lákavou adresou, že dravé a talentované mladíky, kteří by v sestavách ambiciózních ligových týmů těžko hledali místo, dokáže udržet. Předně je řeč o Michalu Hlavatém, šikulovi z Plzně, jenž byl zvolen nejlepším hráčem druhé ligy.

Nadějná jména navíc může vyprodukovat i regionální akademie, jež má slušný zvuk. Boss Vladimír Pitter i tak tuší, že na chod klubu bude muset sehnat další prostředky, roční rozpočet chce navýšit ze současných 42 milionů na zhruba 57, posílení kádru bude nezbytnost.

Trenér Krejčí každopádně vyhlásil sebevědomě: „Nemyslím, že bychom v lize měli být horší než mančafty od devátého místa níž.“

Jeho Pardubice jsou zatím jediným týmem druhé ligy, který jistě ví, že postupuje. Druhé Brno a třetí Dukla si musí počkat, jestli si zahrají baráž. Ani nejvyšší soutěž neví, kolik bude mít v příští sezoně účastníků. 16? 17? Možná 18.

Hodně napoví koronavirová karanténa v Karviné a následně rozhodne hlasování klubů na pátečním zasedání grémia Ligové asociace.