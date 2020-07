ONLINE: Pardubice kráčí za postupem do ligy, nad Vyšehradem už vedou

Východočeši mají všechno ve svých rukou.

Proti Vyšehradu, který naposledy dostal sedm gólů od druhé Zbrojovky, jim stačí jakkoli vyhrát. Kdyby to nedokázali, jistotu postupu do ligy si mohou zajistit i v posledním kole na Žižkově.

Pardubice vedou druhou ligu o čtyři body před Brnem, které skončí nejhůř druhé. Třetí příčku si může pojistit Dukla, když doma zvládne duel s Varnsdorfem.

Pokud se včas dohraje ligová skupina o záchranu, na konci měsíce by druhý i třetí tým tabulky nastoupily v baráži proti patnáctému a čtrnáctému z nejvyšší soutěže. Nejzazší termín pro dokončení sezony je 2. srpen.

V případě, že by se sice dohrála skupina o záchranu, ale baráž už by stihnout nešlo, sestoupily by z první ligy poslední dva týmy a dva nejlepší druholigisté by je nahradili.

Kdyby se však nepodařilo nadstavbovou skupinu dokončit vůbec, nesestupoval by nikdo a z druhé ligy by soutěž rozšířil pouze jeden tým, tedy vítěz.

2. liga KLUB Z V R P S B 1. Pardubice 28 21 4 3 50:16 67 2. Brno 28 19 6 3 71:29 63 3. Dukla Praha 28 17 2 9 58:38 53 4. Hradec Králové 28 13 9 6 48:28 48 5. Jihlava 28 13 7 8 54:41 46 6. Žižkov 28 14 4 10 43:38 46 7. Ústí nad Labem 28 9 8 11 42:45 35 8. Prostějov 28 8 10 10 32:39 34 9. Vlašim 27 10 4 13 28:35 34 10. Chrudim 28 9 6 13 41:57 33 11. Líšeň 28 7 11 10 43:45 32 12. Třinec 27 7 10 10 36:45 31 13. Vyšehrad 28 8 6 14 36:50 30 14. Varnsdorf 28 6 7 15 36:63 25 15. Sokolov 28 6 5 17 31:49 23 16. Vítkovice 28 4 5 19 33:64 17

FK Pardubice : FK Slavoj Vyšehrad 1:0 (-:-)
5. Solil

5. Solil Góly:

Sestavy:

Boháč – Šejvl, Toml, T. Čelůstka, Prosek – Zifčák – Hlavatý, Jeřábek, Paixao da Silva, Solil – P. Černý.

Otáhal – Suchan, Alexandr, Pouček, Laňka – M. Černý (C), T. Jablonský, Kokorović, Nitrianský, Šandera – Čvančara.

Šmíd – F. Čihák, Miker, Pfeifer, Surzyn, Tischler, Cadu.

Dočekal – Drobílek, Drozda, Daniel Kozel, V. Mareš, Vejvar, Zinhasović. Žluté karty:

Žluté karty:

1. SK Prostějov : FC Zbrojovka Brno 0:0 (-:-)

Bréda – Stříž, Bialek, Schuster, Machynek – Zapletal, Slaměna, Pernackyj, Stáňa – Šteigl, Kroupa.

Šustr – Bariš, Dreksa, Jakub Šural, Štepanovský – Vaněk, Ad. Čermák, J. Sedlák, Pachlopník – Hladík, Růsek.

Mucha – Kovář, Dittmer, Ircing, Lutonský.

Floder – Krška, M. Vintr, Šumbera, M. Sedlák, Eismann, Endl. Žluté karty:

Žluté karty:

FK Dukla Praha : FK Varnsdorf 0:0 (-:-)

F. Rada – Chlumecký, Piroch, Jakab – Kozma, Daniel Tetour (C), Doumbia, D. Souček, Preisler – Lukáš Holík, Fábry.

Vaňák – Daniel Novák, Lehoczki, M. Kubista, Heppner – Bláha (C), Kocourek – D. Breda, Ondráček, Šimon – Schön.

M. Hruška – Krunert, Ayong, Kovaľ, Fišl, Ullman, Hadaščok.

MFK Vítkovice : FC Hradec Králové 0:2 (-:-)
20. Šípek
30. Král

Góly:

20. Šípek

30. Král Sestavy:

Netolička – Russmann, Holiš, Motyčka, Bolf – Ožvolda – Kania, Dziuba, Chvěja, Buchvaldek – Macej.

Vízek – Donát, Jukl, Kateřiňák, Král – Martinec, Prekop – D. Procházka, J. Rada, Šípek – Urma.

Květon – Martišiak, Matoušek, Šindler, Plesník, Celba, Helebrand.

Ottmar – F. Čech, Firbacher, Ch. Frýdek, Samko, Soukeník, Zbrožek.
30. Russmann

30. Russmann Žluté karty:

FK Ústí nad Labem : FK Viktoria Žižkov 0:0 (-:-)

Tvrdoň – M. Bílek, Hudec, Pimpara (C), Chodora – Drame, D. Richter, M. Valenta, Prošek – L. Matějka, Bassey. Trenéři: Václav Kožíšek, Petr Vrabec, Juraj Šimurka.

K. Hrubeš – Urbanec, Březina, Žežulka, Tusjak – Nešický, Batioja (C), Súkenník – Bazal, Egidio, Nabijev. Trenéři: Daniel Veselý, Zdeněk Hašek, Daniel Sochor.

J. Plachý – P. Škoda, A. Černý, Čičovský, Kunc, Bechyně, Zůza.

FK Baník Sokolov : MFK Chrudim 1:0 (-:-)
26. Hasil

26. Hasil Góly:

Sestavy:

Fryšták – Červenka, Hasil, Kopřiva, Kovář – Krátký, Ruml, Skopec, Tkadlec – Ju, Vondra.

Zíma – Fofana, J. Havlena, Hlavsa, Kesner – Krištof, Mužík, Rybička, Sixta – Vašulín, Trávníček.

Jakub Dvořák I. – A. Čihák, Jakub Dvořák II., Machuča, Šmehyl, Štursa, Vávra.

SK Líšeň : FK Fotbal Třinec 0:0 (-:-)

Halouska – Jeřábek, Hlavica (C), Bednář – Fall – T. Machálek, Demeter, Málek, Rolinek – Zikl, Silný.

Mrózek – Omasta, Gáč, Šuľa, Janoščín – Hlúpik, R. Vaněk I. (C), J. Valenta, Weber, Cienciala – Wojnar.

Vítek – Minařík, Matocha, Fila, Kučera, Vasiljev, O. Vintr.

