Teď už to nepustíme! Fotbalisté Pardubic mají blízko do první ligy

Hokej, plochá dráha a dostihy. To jsou tradiční pardubické sporty, které na sebe strhávají pozornost většiny fanoušků. Nyní se však zájem obrací i k fotbalu.

Místní klub má velmi blízko do nejvyšší soutěže, a to po dlouhých 51 letech temna. „Teď už to nepustíme,“ radoval se po středečním vítězství na pažitu Třince jediný střelec duelu Martin Toml.

Jeho slova nemá smysl zpochybňovat. Pardubice už více než měsíc hrají zápasy s tím, že každé zaváhání může znamenat fatální ztrátu v boji o kýženou metu. A zatím všechny nástrahy hráči zvládli.

Postupový klíč do první ligy FK Pardubice má vše ve svých rukou. Situace je natolik jasná, že „Tesle“ stačí doma jakkoliv v sobotu porazit Slavoj Vyšehrad a bez ohledu na výsledek Zbrojovky Brno v Prostějově postupuje do nejvyšší soutěže. Pardubice jsou přitom vysokým favoritem zápasu proti Pražanům. Tipsport vypsal na jejich výhru minimální kurz 1,11 ku jedné.

Šance na ligu by nezhasly ani v případě remízy či prohry. Pardubice mají náskok na Brno čtyři body, takže by jim v případě nutnosti stačila výhra v posledním kole na Žižkově.

„Byl to hrozně těžký zápas, hlavně po psychické stránce,“ uvedl kouč Pardubic Jaroslav Novotný po zřejmě klíčové výhře. V duelu s Vyšehradem budou Pardubice obrovským favoritem a jejich klopýtnutí by se rovnalo prvotřídní senzaci.

„Posílám obrovskou gratulaci všem hráčům a realizačnímu týmu za tak potřebné vítězství. I když to ještě není na otvírání šampaňského, tak jste učinili ne krok, nýbrž velký skok k získání prvenství v tabulce a přímému postupu do ligy,“ napsal na Facebook klubu fanoušek Milan Hruša.

Postup je skutečně tak blízko, že vedení FK Pardubice se prostě musí zaobírat myšlenkou, jak milník v klubové historii oslavit. Ovšem nic velkolepého jako v podobě oslav titulů hokejistů na Pernštýnském náměstí se konat nebude. Případná postupová veselice bude probíhat přímo v areálu Pod Vinicí.

„Myslíme si, že to bude rozumnější. Náš areál má rodinnou a přátelskou atmosféru, fanoušci budou v kontaktu s hráči, věřím, že to bude fajn. V první řadě ale musíme vyhrát,“ uvedl tiskový mluvčí FK Pardubice Radek Klier, s tím, že fanoušci sami pak na sociálních sítích domlouvají podrobnosti oslav.

Nevýhodou radostné události jsou přetrvávající opatření proti šíření čínské chřipky. „Kvůli tomu nemůžeme dát do prodeje na zápas s Vyšehradem více než 650 lístků,“ uvedl Radek Klier.

Jasné však je, že zájem lidí o zhlédnutí historického zápasu bude mnohem větší. To ostatně platilo i v minulých duelech proti Hradci Králové nebo Jihlavě.

A dá se říct, že nakonec si v areálu Pod Vinicí našel místo každý, kdo chtěl. Pořadatelé totiž oddělili samotný stadion a vedlejší zahrádku restaurace, ze které je na hřiště také vidět. Obě zmíněná utkání tak sledovalo mnohem více lidí než oněch 650 fanoušků. „Nikomu nemůžeme bránit v návštěvě restaurace,“ potvrzuje Klier.

Zásadní úspěch klubu, který vznikl sloučením více organizací teprve v roce 2008, bude mít dopad i na politickou situaci ve městě. Těžko nyní politici mohou bránit dlouho připravované opravě Letního stadionu. „Tak ten tlak na zahájení stavby je díky dobrým výsledkům klubu dobře hmatatelný,“ uznává třeba radní Pardubic Vít Ulrych.

Výběrové řízení na stavitele stadionu za 430 milionů už ostatně začalo a na začátku podzimu by se v ideálním případě mohlo začít stavět. Ovšem i tak budou muset ligový ročník Pardubice odehrát v azylu. Zatím klub nahlásil stadion v Mladé Boleslavi.

„Něco jsme nahlásit museli. Stále zvažujeme možnosti v Praze, víme, že by to bylo pro fanoušky komfortnější,“ uvedl šéf klubu Vladimír Pitter, který o postupu do ligy mluvil už před dvěma roky.

Málokdo mu tehdy věřil.