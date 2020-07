Pardubický kapitán Jeřábek: O ligu tu bojujeme roky. Musí to vyjít

„Liga v pardubickém dresu je pro mě obrovským lákadlem. Celé roky tady bojujeme o to, abychom se tam dostali. Teď je to na dosah, ale nesmíme se z toho podělat. Prostě ten zápas odehrát na vítězství a pak už to bude,“ těší se Jeřábek na utkání, které začíná od 17 hodin na stadionu Pod Vinicí.

Pardubice vs. Vyšehrad Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Jeho tým na jaře ještě neprohrál, naopak se dá říct, že kromě dvou remíz s Líšní (1:1) a Hradcem Králové (0:0) ve všech ostatních případech zvítězil. Z tohoto pohledu se tedy další výhra nad aktuálně třináctým pražským celkem zdá jako vcelku pravděpodobná. Tlak bude velký, Jeřábek se ale snaží udržet klid.

„Musíme se trochu povznést nad tím, o co v zápase půjde,“ říká. „Bude to velmi těžké utkání, stejně jako všechna ostatní. Chceme však odehrát klasické domácí střetnutí a odejít vítězně,“ vyhlašuje záhy.

Minimálně ze strany médií letos půjde o možná vůbec nejsledovanější druholigový souboj, fanoušků znovu do ochozů oficiálně může jen 650, i když je jasné, že díky restauraci přímo u hřiště jich Pod Vinicí bude daleko víc...

„Nevím, jaká jsou teď přesně ta omezení, ale doufám, že dorazí co nejvyšší počet našich příznivců. Asi to nebudou moci být nějaké dva tisíce, ale doufám, že nás všichni podpoří a ten poslední krok zvládneme,“ věří Jeřábek.

V tuto chvíli už jej ani netrápí tolikrát omílané vysoké tempo druhé ligy. Vidina postupu je dostatečně silná na to, aby fyzickou únavu potlačila. „Je to jen o tom se na zápas hecnout. Pak se z něj klidně dva dny dávám dokupy, teď jde však o hodně, musíme to vydržet,“ je jasné Jeřábkovi s tím, že v relativní pohodě jej udržuje v první řadě týmová fyzioterapeutka.

Jeden z nejdůležitějších duelů v pardubické historii bude možné od 16.50 sledovat v přímém přenosu na ČT sport. Pokud domácí uspějí, čeká je oslava postupu společně s fanoušky přímo v areálu fotbalového stadionu. „Je tu rodinná atmosféra, věříme, že to bude fajn. V první řadě ale musíme vyhrát,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Radek Klier.