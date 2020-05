Nahuštěná druhá liga. Jak na to? dumají trenéři brněnských týmů

Ještě než se vrátí do druholigového jara, nabízíme jejich pohledy na ožehavá témata, kolem nichž se zbytek soutěže točí. Položili jsme jim pět stejných otázek.

Hodí se vám novinka v podobě pěti střídání, která můžete během zápasu použít?

Machálek: V této době to vidím jako rozšíření možností, jak v utkání reagovat. Myslím si, že je to v pořádku. Čeká nás nahuštěný program, takže se to nabízí. Valachovič: Moc se mně to nelíbí. Zažil jsem to ve třetí lize i v divizi a nikdy to nic významného nepřineslo. Střídající hráči, hlavně ten čtvrtý a pátý, to je vždycky natahování času. Kromě toho nevěřím tomu, že se ten čtvrtý a pátý střídající hráč ještě vůbec dostanou do tempa a do zápasu. Znám to z vlastní zkušenosti a nevítám to.

Zbrojovka Brno Šural kvůli bolesti odešel z tréninku Obrana brněnské Zbrojovky se dostala minulý týden pod drobnohled poté, co se zraněním Jakuba Šurala rozpadla v zápase se Zlínem a inkasovala pět gólů. V zadních řadách týmu nadále chybí rekonvalescent Lukáš Kryštůfek a dlouhodobě mimo hru je Juraj Kotula. Proto by Šuralova absence byla zvlášť citelná. Optimisticky nezněla ani zpráva z pátku, kdy 23letý obránce předčasně odešel kvůli bolesti naražených žeber z tréninku. Po víkendu by se měl zapojit zase do přípravy.

Co zavedete nově v chodu týmu, abyste se vyrovnali s hraním dvou zápasů týdně?

Machálek: Přizpůsobíme se jasné termínové listině, až bude. Zatím ještě není, známe jen přesný rozpis nejbližších čtyř kol. Zejména se nám bude jednat o červen, během něhož bychom měli sehrát devět utkání. To je velice náročné. Budeme reagovat podle momentálního stavu, myslíme na to a jsme nachystaní. Tréninky nejdou přidávat nebo ubírat, protože na trénování nebude čas. Důležitá bude regenerace a také volno patří do měsíčního tréninkového plánu.

Valachovič: Přidali jsme nedělní trénink, jehož cílem bude dostat z hráčů únavu po sobotním utkání. Trénování den po zápase není nic převratně nového a praktikovali jsme to tak, když jsme hráli v neděli. Pokud se ale hrálo v sobotu, mívali jsme v neděli volno. To tedy změníme. Je to i proto, že v úterý se hned hraje znovu a zbylo by nám jen pondělí na přípravu. Taky jsme přidali víc regenerace, začali jsme využívat kryokomoru. Mráz, jak známo, léčí.

Trenér Milan Valachovič na tréninku Líšně.

Zasáhne do vývoje při nahuštěném programu víc rozlosování, když nebude tolik času na regeneraci psychických i fyzických sil?

Machálek: Jestliže máte na úvod soutěže relativně snadnější soupeře nebo hrajete s někým z dolního patra tabulky, je to svým způsobem trochu výhoda. Ale víme, že o záchranu se bojuje víc než o postup. Není to jednoduché. Řekl bych, že los nesehraje zásadní roli.

Valachovič: Psychika hraje ve sportu výraznou roli, a pokud jdou zápasy rychle po sobě, je daleko snadnější dostat se na vítěznou vlnu nebo do problémů. Pro nás je určitě los příznivý v tom, že doma hrajeme ve všední týdny.

SK Líšeň Příznivý los: ven se pojede o víkendech Pro většinu mužstev v profesionálním fotbale by to byla maličkost, které by si hráči možná ani nevšimli, pro Líšeň ale má svůj citelný význam: mužstvo bude ve zbytku jarní části soutěže domácí zápasy hrát ve všední dny a ven bude jezdit o víkendech. To je pro pracující amatéry v kádru Líšně vítané, protože si během týdne nebudou muset brát další dovolené ze zaměstnání na cesty, někdy i dvoudenní, za soupeři. Domácí utkání by měli všichni stíhat i po práci.

Plánujete cestovat na zápasy ven jeden den dopředu, nebo čas ušetříte na přípravu v domácím prostředí?Machálek: Hlavní je v tomto případě otázka, kdy zápas začíná. My máme první zápas venku ve čtvrtek v Ústí nad Labem od 18 hodin a představa, že tam přijedeme den dopředu, ráno půjdeme trénovat a pak vyčkáme osm hodin do výkopu utkání, je podle mě nereálná. Pojedeme tedy až ve čtvrtek. Následně vyhodnotíme každou cestu zvlášť. Rozhodneme se podle času zápasu a vzdálenosti k soupeři.

Valachovič: Původně jsme měli spát dvakrát v Praze, kde hrajeme první dva venkovní zápasy na Vyšehradě a na Žižkově. To jsme ale zrušili, protože v obou případech se začíná až odpoledne. Ráno tedy ještě uděláme trénink, pak se společně naobědváme a vyrazíme. Cesty o víkendu nejsou tak plné jako ve všední dny, což nám taky nahraje. Až později v případě cest do Ústí nad Labem a do Varnsdorfu bychom rádi využili spaní venku, protože to už nejsou jednoduché cesty.

Jaký by obecně měl být postup v případě, že by se v některém z mužstev objevila nákaza koronavirem?

Machálek: Přiznám se, že to je otázka, na kterou nelze odpovědět. Je jasně nařízeno, jakým způsobem se bude postupovat, a v rukou to má hygienik. My jako kluby to neovlivníme.

Valachovič: Bohužel nevím, opravdu. Nelze odhadnout, jaké budou v dané situaci možnosti, v tomto momentě bych střílel od pasu. Ani nám to nikdo nebyl schopen zanést konkrétně do manuálu, co by bylo, kdyby se něco stalo. Budeme to řešit, pokud by to nastalo. Vodítkem ale může být řešení absencí v případě zranění nebo trestu za žluté karty. S tím si přece taky musíme umět poradit.