Tlak mi nevadí, říká vůdce oslabené brněnské obrany Dreksa

Ostřílený borec, který do Brna přišel z Karviné, si z toho hlavu nedělá. „Co mám dělat? Je to moje práce, proto jsem do Zbrojovky šel, abych jí pomohl. Nevadí mi to, neřeším to a beru to tak, jak to je,“ říká 30letý fotbalista.

Minulý týden v Ústí nad Labem měl vedle sebe ve stoperské dvojici Adriána Čermáka a nic zřejmě nebrání tomu, aby takto hráli i dnes proti jednomu z uchazečů o postup. Brněnský trenér Miloslav Machálek naznačil, že Šural, laborující s naraženými žebry, se do sestavy nevrátí. Pouze mu po karetním trestu už bude k dispozici do zálohy Ondřej Vaněk. „Jiné změny nejsou pravděpodobné,“ řekl kouč v neděli.

Dreksa ale to, kdo vedle něho hraje, příliš neřeší. „S Čermákem jsme tak už hráli vícekrát. Zodpovědnost je na mně, abych mu pomohl,“ uvažoval ještě předtím, než takto vyběhli do jara.

V Ústí obrana Zbrojovky zahrála velmi dobře, při vítězství 2:1 celé mužstvo působilo sebevědomě. Pro Brňany to byl důležitý krok.

„Na hřišti jsem cítil, že to zvládneme, to bylo to nejdůležitější. Odvezli jsme tři body, předvedli jsme týmový výkon, do velkých šancí jsme domácí nepouštěli. Důležitý začátek. Teď na to navázat,“ říká.

Že by to ale brněnský soubor mělo nějak uklidňovat, o tom si Dreksa myslí svoje. „Přichází další soupeř a další zápas, který potřebujeme vyhrát. Ono to navazuje jedno na druhé,“ vypráví lakonicky.

Na Duklu, vedenou i po sestupu z nejvyšší soutěže trenérem Romanem Skuhravým, je zvědavý. „Čekám, že bude hodně silná na míči, nebude se bát hrát. Mohl by to být otevřený fotbal. Dukla má zažitý dobrý systém, je to kombinačně zdatný tým. Roman Skuhravý je hodně dobrý trenér, má dobře poskládaný tým a Dukla je hodně nebezpečná vepředu,“ počítá klady dnešního protivníka hráč, který se s Pražany potkával ještě loni v nejvyšší soutěži.

Zbrojovka pokračuje v zápasovém režimu, který ji bude provázet většinu jara: hraje v daném kole až jako poslední z favoritů druhé ligy. Kvůli nasazení do televizního vysílání a potřebným rozestupům mezi zápasy bude neustále něco dohánět.

Dreksa dal najevo, že se mu to nepozdává, hlavně kvůli rozdílnému času na regeneraci. Dukla měla k dispozici skoro celý týden, Zbrojovka jen tři dny.

„Přijde mi to blbý, program je neúprosný a každý den dva navíc budou hrát strašnou roli,“ říká. Díky dohrávání 19. kola však aspoň Zbrojovka ví, že její soupeři, Hradec a Jihlava, doma nečekaně ztratili, a může se od nich odpoutat. „Na to nemůžeme myslet. Musíme zvládat svoje zápasy. To, jak hrají ostatní, je mi upřímně jedno,“ dodal Dreksa rezolutně.