Gól, asistence, tyč, břevno. Brněnský Přichystal ničil fotbalisty Ústí

„Na to, že jsme hráli na tři čistokrevné útočníky, jsme toho měli v ofenzivě málo. A vzadu jsme udělali dvě hrubky, malou domů a pak krátký výkop brankáře, a Brno to využilo. Prohráli jsme s dobrým soupeřem, ale úplně zbytečně,“ mračil se Aleš Křeček, kouč Ústí. Před 105 diváky postavil útočnou vozbu Drame, Matějka, Bassey, trefil se Matějka zblízka po krásné akci Valenty. Snižoval šest minut po druhém zásahu Brna.

Vítězové poskočili na druhé místo, Ústí zůstalo sedmé. A za třetí Jihlavou, tedy za barážovou pozicí, pokulhává už o devět bodů.

Hlavní role se ujal Přichystal. Už ve 14. minutě vystihl Bílkovou malou domů a sólo zakončil jistě. Po pauze z jedné šance napálil míč do tyče i břevna, vzápětí vymyslel gól pro hlavičkujícího Hladkého. „Tyč a břevno, to mě naštvalo,“ doznal Přichystal. První gól? Ne až takový ústecký dárek. „Máme presovat, jít na krev do všech soubojů, tvrdě. Asi to pomohlo.“

Šlo o vstupní zápas obou týmů po restartu a ani brněnský trenér Miloslav Machálek nebyl z výkonu odvázaný: „Představoval bych si ho sebevědomější, ale Přichystal se mi líbil.“

Ústí v neděli míří k lídrovi z Pardubic, další zápas pravdy. „Máme dobrý tým, víme to o sobě. A víme, že se soupeři ze špičky můžeme hrát. Proti Brnu to nevyšlo, jedeme dál!“ neklopí hlavu devítigólový střelec Lukáš Matějka. „V šancích nám chyběl klid, ale když jsme se snažili hrát kombinačně, nebylo to špatné.“