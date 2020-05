Jak se v Líšni vrátili k fotbalu. Fanoušci ano, zábava a body ne

Oba góly dal domácím vlašimský kapitán Ladislav Janda a Valachovič začal sestavou točit okamžitě po tom druhém v 62. minutě. Napřed naráz vystřídal trojici borců, deset minut před koncem vyměnil další dva.

Přiznal ale, že do sestavy měl nutkání pořádně sáhnout už o přestávce za stavu 0:1. „Výkon našich lídrů byl pro mě obrovským zklamáním. U Machálka, Vintra a hlavně Demetera byl hodně špatný,“ řekl Valachovič. Přesto základní jedenáctku na hřišti ponechal. „Řekli jsme si, že je to 0:1 a máme ještě 45 minut, tak aby i ti hráči, o nichž se bavíme, vytvořili situace. Bohužel se to nestalo. Tak jsme to pak změnili,“ vysvětloval Valachovič.

Utkání bylo ve druhém poločase aspoň víc živelné, když se domácí tlačili do útoku a hosté vyráželi do brejků. Na tribunách bylo však mrtvo. Domácí klub sice umožnil vstup držitelům permanentek, takže asi dvě stovky fanoušků byly v hledišti, ozývaly se ale hlavně při nesouhlasu s výroky rozhodčího.

Až je musel hlasatel pobídnout: „Vážení diváci, kromě pití piva je povoleno i fandit, tak se toho nebojte, přes roušky to určitě bude slyšet!“

Stejně se však nejvíc za celý podvečer rozparádil trenér Valachovič během odchodu na poločasovou přestávku. Vyběhl za rozhodčím a vehementně mu vyčítal odpískání penalty proti Líšni v poslední minutě první půle.

Jako kdyby tušil, jak klíčový okamžik pro vývoj utkání to bude. Na závěr svého vystoupení obdržel žlutou kartu.

„Absolutní ovlivnění celého zápasu,“ láteřil líšeňský záložník Ondřej Vintr, po jehož zákroku na Jana Závišku se kopalo. „Šel jsem do toho s tím, abych uhnul. Nechtěl jsem hrát hráče ani balon. Myslím si, že pan rozhodčí to posoudil naprosto špatně,“ prohlásil. Hned po penaltě se obhajoval před spoluhráči, s nimiž mířil z hřiště do šatny, a před novináři to pak bez zaváhání zopakoval. „Vůbec jsem se ho (Závišky) nedotkl. On nadskočil a spadl,“ stěžoval si Vintr.

Až za stavu 0:2 přišly šance

Během pár minut se Vintr stal smutným hrdinou zápasu. Ve 43. minutě hlavičkoval na branku Vlašimi a jen se chytil za hlavu, když gólman hostí vyškrábl míč od jeho pravé tyče na roh.

„Do branky to šlo. Myslel jsem, že to tak skončí,“ pronesl.

Následoval protiútok soupeře a penaltový zákrok na opačné straně.

I bez této hořké tečky poločasu museli ale domácí uznat, že se jim vedlo bídně. „Byli jsme zalezlí, nic nám nevycházelo. Trenér si k tomu řekl svoje, a právem. V první půlce jsme byli na hřišti jen do počtu. Byli jsme pozdě u důležitých druhých balonů, situace jeden na jednoho nám nevycházely,“ zkritizoval výkon svého celku Vintr.

Čtvrt hodiny po změně stran pak v obraně Líšně chyboval Michal Jeřábek, který nezachytil oblouček na unikajícího Jandu. Kapitán hostí krásně zvýšil. Teprve za stavu 0:2 se dostali k tutovkám i domácí, měli dvě a obě „zazdil“ Marek Matocha.

„My musíme hrát vzadu na nulu, jestli chceme tyto zápasy dovést k bodovému zisku. Těžce budeme střílet branky, ty nám v zimě odešly. Viděli jste, jak jsme s šancemi nakládali už v přípravě, a to pokračuje. Zápas jsme si prohráli naprosto sami,“ povzdechl si Valachovič.

Jeho tým v příštích kolech nečeká nic snadného. Jede na Vyšehrad, za týden má doma Jihlavu a následně zamíří na Žižkov. Pak přijde derby se Zbrojovkou, která jaro restartuje až zítra v Ústí nad Labem.