Uspěchaná druhá liga. Kolik hráčů je potřeba? Víc, lídři však zůstanou

Že to je v období bezmála jednoho a půl měsíce maličkost? Nenechte se zmást, každý den bude znát. Program vzbuzuje respekt a nabízí jednu zásadní otázku pro tvůrce druholigových kádrů: Kolik hráčů bude potřeba, aby daný tým tuhle dřinu zvládl?

„Hráli jsme to ve Slovanu, když tam byla Evropská liga. Tehdy ligu hráli jiní hráči než evropský pohár, síly se tím daly rozložit,“ nabízí recept Peter Štepanovský, slovenský záložník ve službách Zbrojovky Brno.

I když by se střídáním dvou jedenáctek vrátilo vytížení hráčů k jejich běžnému normálu, tedy k hraní jednoho zápasu týdně, nenajde Štepanovským vylíčený postup tolik zastánců, jak byste možná čekali.

„Myslím si, že ve druhé lize asi není tým, který by byl schopen postavit dvě rovnocenné jedenáctky. Moje zkušenost s tím je taková, že to ani tak nefunguje,“ namítá Jan Hlavica, obránce a kapitán Líšně.

Železným mužem je Čermák Jediným hráčem v kádrech jihomoravských druholigových týmů, který zvládl v letošní 2. lize kompletní zápasový program, je slovenský záložník Adrián Čermák. Na podzim nastupoval za Líšeň, na jaře odehrál jedno kolo za Zbrojovku. Nechyběl ani minutu.

Do všech 17 zápasů, ale se střídáním, zasáhli také Tomáš Machálek z Líšně a Pavel Eismann a Antonín Růsek ze Zbrojovky. Machálkovi ke kompletnímu vytížení chybí 17 minut, Eismannovi dokonce jen sedm minut na trávníku.

O jeden zápas méně, než je počet odehraných kol, mají ve statistikách Michal Jeřábek a Jan Hlavica z Líšně a Šimon Šumbera ze Zbrojovky.

Líšeň v sezoně „protočila“ na trávníku včetně brankářů 28 hráčů, Zbrojovka využila služeb 29 fotbalistů.

Alespoň do 13 zápasů, tedy do velké většiny dosavadní sezony, zasáhlo v Líšni osm hráčů a ve Zbrojovce dokonce devět hráčů.

Ze svého působení v Americe si pamatuje hraní nejen dvou, ale někdy i tří utkání během týdne. Přesto si myslí, že hráči se nebudou střídat tak často, jak to možná vypadá. „Pravidelně nastupuje sedm osm lidí, na kterých to stojí, a zbytek se protáčí v závislosti na průběhu zápasu. Někdo může dostat 60 minut a vystřídat, aby si odpočinul, pokud už bude rozhodnuto. Ale není to tak, že by se točily dvě jedenáctky, jedna hrála v sobotu a jedna v úterý. Tak to nemůže fungovat,“ míní Hlavica.

Pohled do statistik jihomoravských týmů, které druhou ligu hrají, nahrává jeho pohledu. Alespoň 70 procent celkového času v sezoně odehrálo (včetně brankářů) ve Zbrojovce osm hráčů, v Líšni pak sedm hráčů.

„Většinou se vám v mužstvu nesejde, že byste měl čtyři naprosto stejně kvalitní stopery, čtyři stejně kvalitní obránce a tak dál. Každý trenér má nějaké rozestavení, nějaký způsob hry, a do toho preferuje určitý typ hráče. Víc mu věří. Úplně stejně jako jindy to bude stát na lídrech, kteří se právě proto stávají lídry, aby se na nich dalo stavět. Vyměnit osm hráčů mezi dvěma koly sice lze, ale nemyslím si, že to tak bude,“ říká trenér Milan Valachovič z Líšně.

Vítězná sestava se nemění, ale...

Ostřílený kouč Miloslav Machálek ze Zbrojovky připomíná jeden ověřený slogan. „Jasná zásada přece je, že nikdy nemáte měnit vítězný tým. Mělo by to tak hrát. Náročnost utkání bude však ve zbytku sezony tak značná a možnost zranění a žlutých karet tak vysoká, že především budeme reagovat na aktuální stav,“ vyhlíží zkušený praktik.

Mimoděk svá slova potvrzuje, když mluví o přípravě sestavy pro čtvrteční zápas v Ústí nad Labem. První jarní duel Zbrojovky proti Sokolovu odehrála jedna sestava, do Ústí pak na další kolo měla jet jiná. Tu však s ohledem na zdravotní stav hráčů nejde po karanténě vzít a poslat ji do náhradního termínu zápasu v totožném složení.



„Sestava bude jiná, než v Ústí měla hrát v řádném termínu,“ řekl Machálek. „Po každém utkání budeme přemýšlet, jakým způsobem lze sestavu oživit, aniž bychom tomu uškodili,“ přidává.

Zbrojovácká armáda: 24 hráčů do pole

Hráči si vesměs troufají i na kompletní zápasovou porci. „Proč by nebylo možné odehrát všechno? Jak se na ten rytmus naběhne, tělo si zvykne a už to bude v pohodě. Na to jsme profesionálové a bereme za to peníze, abychom to zvládli,“ hlásí například brněnský obránce Pavel Dreksa.

I tak bude jeho tým mít na jaře širší kádr než na podzim a trenér Machálek počítá s tím, že vzdor svému krédu o neměnnosti vítězné sestavy se tuto vizi nepodaří ve zbytku jara udržet.

„Máme v kádru 24 hráčů do pole a tři brankáře, což je přesně šité na to, jak to bude odsýpat. Myslím si, že šanci dostane hodně široký kádr,“ odhaduje. Vyloučil však, že by měl při zápasech počítat, kdo má kolik odehráno, a myslet na rozložení sil. „Zajímat mě bude jen a pouze výsledek. Ten musíme urvat. Na regeneraci myslet nebudu,“ připouští.

Trenér Brna Miloslav Machálek. Trenér Milan Valachovič na tréninku Líšně.

Líšeňský kouč Valachovič soudí, že značný vliv na zásahy do mužstva bude mít nejen únava fyzická, ale i psychická. „Je to o přístupu hráčů. Jak to zvládnou v hlavě ti, kteří hrají, jak se o jejich místo poperou náhradníci. Kdo to nezvládne a měl by jít do zbytečné zátěže, dostane volno,“ bere v potaz Valachovič.

S tím, že točit hráče bude potřeba, souhlasí i kapitán jeho celku Hlavica, jinak zastánce menších změn v sestavě. „Potřeba bude úplně každý, koho v týmu máme,“ předpokládá.