Pod dohledem: jak kriticky se v Brně slavily tři body z Ústí

S podporou „na dálku“ Zbrojovka vyválčila důležitou výhru 2:1, v tabulce 2. ligy je druhá a stíhá vedoucí Pardubice.

Na severu Čech byly tribuny prázdné, jen hrstka diváků a skupina fanoušků z Brna za plotem tvořily kulisu utkání. To na Tribunu Štatl se muselo už půl hodiny před výkopem. Tak plná byla. „Na stadion mi stačí přijít tři minuty předem, to si tady nemůžu dovolit,“ smál se jeden z příznivců při trnité cestě na místo.

Fanoušci Brna fandí svému týmu za plotem stadionu v Ústí nad Labem. Fandové Zbrojovky v restauraci v centru Brna.

Společné Zbrojovka, do toho! provázelo akce brněnského týmu. Když ale hostím začal „zatápět“ nigerijský útočník Fortune Akpay Bassey, víc než jeho kreace s míčem zaujalo štamgasty hráčovo vzezření. „Bubák! Co to tam je a co to má na hlavě? Bych mu řek’, nešahej na mě,“ zaznělo z davu.

Během utkání se muži tmavé pleti v ústeckých dresech dočkali i několika dalších rasistických poznámek.

Gól po prvním pivu

Fanoušci v Brně právě dopíjeli pivo, které si nechali donést k úvodnímu výkopu, když Jakub Přichystal vběhl do špatné rozehrávky domácích stoperů a poslal hosty do vedení. Pravačkou obstřelil brankáře domácích a hospoda vybuchla v nadšený jásot. „Tomu to lepí na podzim i v květnu. Je to dobré borec,“ kvitovali hned dva muži v červených dresech.

A protože platí, že co Čech, to fotbalový trenér, nenesly se nad stoly a půllitry jen pochvaly. Brněnský brankář Martin Šustr sice zkrotil plavající střelu vyboxováním míče do rohu, ale nezůstalo to bez rady trenérovi.

„Ten Šustr je úplně marnej. Toto není míč na vyražení, ale na chycení,“ čertil se plešatý muž v klubovém triku. „Pokaždý, když sahá po balonu, musím mít strach. Gólman přece musí být jistota,“ nepřestával s kritikou brankáře, který nečekaně nastoupil místo dřívější jedničky Jiřího Flodera.

Jako kdyby Šustr chtěl na rady podané od stolů reagovat, hned za pět minut kryl skokem výbornou střelu k levé tyči zpoza vápna. Utkání dochytal spolehlivě až do konce.

To už si kritici z řad fanoušků brali na mušku kombinační hru Zbrojovky. „Nehrajte tu Brazílii, na to fakt nemáte,“ neslo se od jednoho ze stolů.

Nit suchou nenechali „odborníci“ ani na Adriánu Čermákovi, záložníkovi, který musel jít do obrany nahradit zraněného stopera Jakuba Šurala. Když si v 29. minutě dával načas s rozehrávkou, hned byl na dálku napomenut.

„To je vidět, že je to záložník. Nevím, proč ho tam Machálek furt dává,“ kritizoval nejstabilnějšího člena brněnské jedenáctky jeden z hostů.

Před poločasem se v dobré pozici ocitl ještě Šumbera, zakončení se mu však nepovedlo. Fanoušci hned přispěchali s řešením. „Paci, na plac!“ Pacanda, sledující zápas mezi fanoušky, se nad tím jen pousmál.

Fanoušci sledovali utkání FC Zbrojovka Brno vs. Ústí nad Labem v restauraci Zlatá Loď s moderátory Petrem Švancarou, Alanem Novotným a s hosty Patrikem Sieglem a Milanem Pacandou.

Po poločase vybuchlo osazenstvo hospody podruhé, s blížícím se koncem však fanouškům začal výkon hostů vrtat hlavou. „Místo, abychom ubohé Ústí přejeli šest nula, tak budeme takticky střídat. To nenávidím,“ rozlítil se jeden z příznivců.

Oslavy přesto vypukly naplno. V první minutě nastavení Šustr chytil centr a byl konec. „Ať žije Brno! Tak v pondělí doma s Duklou zase tu!“ uzavřel účet utkání i piv dlouhán v červeném.