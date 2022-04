Martin Hašek je zpátky. Bude zachraňovat Ústí, Jarolímové skončili

„Martin Hašek má spoustu energie a doufám, že ji přenese na tým. Má i obrovský přehled a cit, moc lepších řešení na českém trhu teď není,“ uvedl Petr Heidenreich, sportovní manažer ústecké Army.

Haška překvapilo, že ho Ústí oslovilo: „Nepředpokládal jsem, že v této fázi sezony může přijít nějaká nabídka. Viděl jsem mužstvo ve Vlašimi, pak jsme večer seděli a dali jsme si dohodu na posledních pět kol s cílem zachránit Ústí ve 2. lize.“

Jak ho bude probouzet? „Už není téměř žádný prostor zabývat se organizací hry, pracovat na nějakých dovednostech, kondici. Tím nechci říct, že by to tam nebylo. Z logiky věci vyplývá, že zůstává možnost pracovat předvším na psychice, to se snažím od první minuty, co jsem tady,“ vykreslil Hašek. „Hráči jsou dole, my se budeme snažit je zvednout, aby dokázali v jednotlivých utkáních odvést výkon, na jaký mají. Ve Vlašimi kádr neukázal to, na co má.“

Ústecký celek osmkrát za sebou na jaře nevyhrál a sesunul se na patnáctou, tedy sestupovou příčku. I proto skončil Jarolím i se svým bratrem Lukášem coby asistentem a trenérem brankářů Jaroslavem Blažkem. „Realizační tým byl odvolán po zápase ve Vlašimi. Trenéři dostali prostor, aby napravili, co se nepovedlo. Muselo přijít razantní řešení, impuls pro tým,“ objasnil Heidenreich.

Bratr hokejové legendy Dominika Haška, olympijského hrdiny z Nagana, byl úspěšný už jako hráč, má pět českých titulů se Spartou a jeden rakouský s Austrií Vídeň. Trénoval Spartu, Sokolov, Pardubice, Vlašim a naposledy Bohemians, od roku 2019 byl bez práce.

„Dvakrát měl blízko k angažmá, ale nevyšlo mu to, což je ve fotbale normální. Když jsem ho oslovil, řekl, že nám půjde pomoct, když potřebujeme,“ líčí sportovní manažer Army.

Haška doplní jako asistent Dušan Tesařík, bývalý ligový fotbalista Teplic či Zlína. „Potřebujeme haló efekt, on je trošku svéráz. Vždycky býval zajíček Duracell, na klíček, hecíř. Potřebujeme to přenést na tým, který je mdlý. Věříme, že ho probudíme.“

Tesařík holduje útočnému fotbalu a dobré hře dává přednost před výsledky. „Tahle filozofie je správná, dá se zkoušet u mládeže a vychovávat, což taky potřebujeme. Na druhou stranu v profesionálním fotbale jsou jednoznačným měřítkem body a postavení v tabulce. S tímhle úkolem realizační tým nastupuje. Krása jde stranou. My se snažili hrát krásný fotbal a došli jsme s ním na 15. místo, i když se nám ani moc nedařil. Teď je jednoznačným cílem záchrana a je jedno, jakým způsobem.“

Hašek s Tesaříkem vedli už nedělní trénink, premiéra je čeká ve středu doma s Duklou. A pak už jen poslední čtyři zápasy. Na Chrudim ztrácí Ústí dva body, jenže konkurent má zápas k dobru. „Troufnu si říct, že ještě pořád máme záchranu ve svých rukách, ve hře je patnáct bodů a my jich chceme získat pokud možno co nejvíc tak, aby to dovedlo Armu k záchraně.“