Hašek o návratu k trénování: Baví mě dělat z mladých zralé charakterní muže

Bývalý sparťanský záložník i trenér a bratr hokejové modly Dominika Haška debutuje ve středu doma s Duklou. Ústí je v tabulce předposlední.

Překvapil vás telefon z Army?

Nepředpokládal jsem, že v této fázi sezony může přijít nějaká nabídka. Viděl jsem mužstvo v sobotu ve Vlašimi, pak jsme večer seděli a dali jsme si dohodu na posledních pět kol s cílem zachránit Ústí.

Jak budete tým probouzet?

Vzhledem k počtu zápasů, co zbývají, a jejich sledu, že hrajeme už ve středu, není téměř žádný prostor zabývat se organizací hry, pracovat na nějakých dovednostech, kondici. Tím nechci říct, že by to tam nebylo. Z logiky věci vyplývá, že zůstává možnost věnovat se především psychice, o to se snažím od první minuty. Hráči jsou dole, my se budeme snažit je zvednout, aby dokázali v jednotlivých utkáních odevzdat takový výkon, na jaký mají. Protože výkon ve Vlašimi, to se zdaleka nepřiblížilo tomu, na co mají.

Nakolik kádr znáte?

Upřímně řečeno, znám jen některé hráče. Působil jsem ve druhé lize, ale pak v první a teď dlouho nikde. A soutěž jsem příliš nesledoval. Musím se s hráči seznámit v rychlosti za pochodu, protože moje znalosti nejsou dostatečné.

Zažil jste podobnou situaci?

Já přišel takhle do Bohemky, ale tam zbývalo osm kol a před prvním zápasem jsem měl týden na přípravu. Tady zbývá pět kol a mám tři dny. V Bohemce to tenkrát byl kalup, tady je to super kalup.

Jak pozvednout pošramocenou psychiku ústeckých hráčů?

Musíme přerušit tok myšlenek, které jsou pro hráče neprospěšné. Jsou v nějakém stavu kvůli bodovému zisku, kvůli výkonům. A my se potřebujeme od těch myšlenek oprostit a dostat do hlavy nové.

Vaším asistentem je Dušan Tesařík. Jaký je to parťák?

S Dušanem se známe, hrávali jsme spolu v Příbrami. Znám ho i jako soupeře z Teplic. On je povahou pozitivní blázen, to je vlastnost, kterou právě teď kabina i realizační tým potřebuje. A navíc mužstvo zná o trochu líp než já. Je skvělé, že taková možnost byla.

Zůstanete v Ústí nad Labem i déle, pokud udržíte druhou ligu?

O tom jsme se s panem Heidenreichem, sportovním manažerem klubu, nebavili, na to nebyl prostor. Není to v tuto chvíli téma, tím je zachránit Ústí ve druhé lize.

Scházel vám fotbal? Od října 2019, kdy jste skončil v Bohemians, jste nikde netrénoval.

Jako každá mince má dvě strany, tak i práce trenéra má dvě strany. Budu mluvit o té pozitivní, co mě baví nejvíc. Možnost být s mladými lidmi. Na hřišti se snažíme je zlepšovat, v kabině a mimo hřiště se snažíme s nimi mluvit jako s mladými lidmi a pomáhat jim stát se dospělými, zralými charakterními muži. Já jsem vystudovaný pedagog, jsem v podstatě učitel, tahle možnost mi přináší radost. To je to, co mě baví. Fotbal miluju a miluju i kontakt s mladými lidmi, možnost je pozitivně ovlivňovat. To je na té práci super. A pak je tam to B, to všechno okolo, negativní, co na fotbale je. Což každý ví.

Takže vám fotbal chyběl?

Byla to kombinace. Z jedné strany mi chybělo to, o čem jsem mluvil. O čem jsem nemluvil a zmínil jsem v obecné rovině, tak to mi nechybělo. S fotbalem jsem úplně kontakt neztratil, měl jsem individuální i skupinové tréninky a zvali mě do televizních studií.