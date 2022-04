Další Jarolím v ohrožení. Druholigové Ústí se topí a řeší trenéra

Zda zůstane David Jarolím coby hlavní kouč a jeho bratr Lukáš jako asistent, anebo vedení mužstvo probudí trenérskou rošádou, není jasné. Obě varianty teď klubová generalita probírá.

Ústí už sedm zápasů v řadě nevyhrálo a je třetí od konce, jen pět bodů nad předposlední Chrudimí, která má navíc tři utkání k dobru; v neděli hraje ve Varnsdorfu.

„Bavili jsme se o mé situaci s vedením, a ještě se pobavíme. Určitě chci bojovat, ne to vzdávat. Na druhou stranu já jsem ten poslední, který se tady bude držet zuby nehty. Uvidíme, jestli to vedení vyhodnotí třeba tak, že nový trenér dodá impuls. Ve fotbale to tak chodí,“ uvedl smířlivě bývalý reprezentant David Jarolím.

Kabina za Jarolímy jde, zato kotel fanoušků už v sobotu skandováním žádal trenérské hlavy. Doma se Ústí trápí, herně se mu daří víc venku.

„Za trenérem Jarolímem všichni stojíme, dává nám strašně moc, a ještě může dál,“ myslí si útočník Ladislav Krobot. „Oba trenéři jsou skvělí. Dal bych ruku do ohně, že ani jeden hráč si nepřeje jejich konec. Doufáme, že se to nestane a po sezoně si společně řekneme, že jsme to zvládli. Neházel bych naši sérii na trenéry, na hřišti jsme my. Dělají, co můžou, jsou s námi na jedné lodi.“

Arma vsadila na mladý kádr, ale v tom Jarolím problém nevidí. „Nějakou kvalitu mladíci mají. Samozřejmě, potřebují vedle sebe i zkušenější kluky, ale třeba na půdě vedoucího Brna a před dvěma a půl tisíci diváky odehráli dobrý zápas. Jen ty výkony nejsme schopni zopakovat, to nás provází v průběhu celé sezony,“ stýská si Jarolím, jako hráč dlouholetý lídr Hamburku.

Krobot, na jaře čtyřgólový střelec, týmu věří. „Určitě tady nejsou kluci, kteří by neměli na druhou ligu, kteří by si ji nezasloužili hrát,“ tvrdí kmenový hráč Mladé Boleslavi. „I když jsem tu na hostování, Ústí mi přirostlo k srdci. Jsou tu úžasní lidi a nepřeji si, abychom sestoupili. Arma patří do druhé ligy a nechci odcházet s pocitem, že se ji nepovedlo udržet.“

Jarolím dal mužstvu dva dny volna na vyčištění hlav, v sobotu Ústí nastoupí na trávníku druhé Vlašimi, do konce soutěže chybí ještě šest kol. „Čekají nás těžké zápasy, ale právě díky nim musí mladí růst,“ tvrdí Jarolím.

Jeho táta Karel skončil v Mladé Boleslavi, když jeho celek z prvních tří jarní kol nejvyšší soutěže vytěžil jen bod a navíc vypadl z poháru. Mužstvo převzal Pavel Hoftych.