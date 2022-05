Ústecký pád? Miliarda lidí řeší vážnější potíže, uklidňuje trenér Hašek

Zatímco Chrudim křepčila před svým pidikotlem, neboť si v předstihu zajistila záchranu, Ústí jen smutně koukalo do prázdna. Je jednou nohou ve 3. lize, kam se může zřítit po osmnácti letech. Naposledy působilo v ČFL v ročníku 2003/04.

„Na rovinu: ještě dýcháme, ale už to nevypadá moc dobře. V kabině bylo ticho, smutek. Všechny nás mrzí, kam jsme to dopracovali, mě obzvlášť, protože mám Ústí rád,“ vykládal brankář Jan Plachý.

Hašek, jako hráč pětinásobný český mistr se Spartou a rakouský šampion s Austrií, se snažil splín v hrobově tiché šatně trochu zahnat.

„Nabádal jsem kluky, ať neblázní, nepohádají se, ať nehází na nikoho špínu, ať večer neudělají něco, co by je mohlo mrzet,“ líčil nástupce odvolaného Davida Jarolíma.

„Říkal jsem jim, že i sestupy patří k fotbalu. Že já zažil tituly i pády. Připomněl jsem jim, že jen v krizi rosteš jako člověk, ne když slavíš titul, i když je krásný. Průšvihy tě můžou posouvat. Snažil jsem se z toho v rámci možností vydolovat pozitivno. Miliardy lidí řeší v tuhle chvíli vážnější problémy než prohraný zápas a případný sestup do třetí nejvyšší soutěže.“

Arma na jaře vyhrála jedinkrát, aktuálně ji dusí série jedenácti zápasů bez vítězství. Sesunula se na předposlední místo a dvě kola před koncem ztrácí na Třinec pět bodů. Jiného soupeře už pod sebe nemůže dostat. Sice ho v posledním, sobotním kole hostí na Městském stadionu, jenže ve středu nastoupí na půdě favorita Opavy, které jde ještě o baráž, zato Třinec uvítá Vyškov; ten se už udržel.

„Nedá se zachraňovat tím, že neustále počítáš, co se musí stát. Musíš dělat body, my je neděláme. Reálně vzato, naše šance jsou v podstatě v oblasti teorie,“ nenosí Hašek růžové brýle. Plachý ještě hledá ždibec naděje: „Zmobilizujeme síly, v Opavě to zkusíme odehrát důstojně. A uvidíme, co z toho bude.“

Ani vítězství však stačit nemusí, Arma nemá záchranu ve svých rukou. „V nich jsme to měli deset dvanáct kol zpátky. Ale porazili jsme akorát Prostějov, jinak nic. Psychicky nás zlomil poslední gól v Jihlavě v 94. minutě,“ připomněl gólman Plachý porážku 1:2 v jarní dohrávce odloženého podzimního duelu.

Hlavy už Ústí nenastartovalo, pětkrát na jaře schytalo nakládačku 0:3. „Vždycky jsme si říkali, že už musíme zvítězit, a pak jsme dostali trojku. Máme mladý tým, a když nevyhrajete dva tři zápasy, už jste pod tlakem. A to se hraje hůř. Většinou jsme dostali první gól a do dvou minut další. Pak se to na nás pořád valilo,“ popsal zmar Plachý.

Marek Strada, kapitán Ústí, po porážce

V sobotu před 875 diváky nejdřív zahrozilo Ústí, jenže David Černý trefil břevno. Hosté po pauze udeřili dvakrát během deseti minut a v závěru zpečetili zkázu Army.

„Měli jsme problémy se sestavou, chybělo hodně zraněných a nemocných. Švanda měl večer před zápasem teplotu 38, Krobot několik dní po sobě 39, i tak museli hrát. Měli jsme limitované možnosti, jak složit sestavu,“ prozradil Hašek.

Do rozboru, proč se Ústí topí, se pouštět nechtěl. „Byl jsem najatý na tři týdny, na pět zápasů. Svůj úkol jsem nesplnil, ale nechci rozebírat a analyzovat, co bylo a nebylo dobře. Není to vhodné,“ uvedl. „Prostě jsme herně slabší než naši soupeři.“