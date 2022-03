Fotbalové Ústí chtělo rychle pryč z druholigového dna, ale dál visí dole

„Sbíráme to bod po bodu. Škoda ztráty s Jihlavou i Líšní, mohli jsme být daleko výš. Náš cíl je stále stejný, dostat se rychle pryč ze spodku tabulky. Není příjemné hrát takhle pod tlakem,“ říkal ústecký kapitán Jiří Miskovič po další nečekané ztrátě. V pátek Arma doma jen remizovala 0:0 s posledním Žižkovem.

„Těžko hledat slova, protože to nebyl moc fotbal, spíš taková kopaná. Oni hrají o všechno, není se čemu divit. Nám se zranil klíčový útočník Krobot a bez klasického hrotu to pro nás bylo těžké.“

Hlavně první poločas se Armě vůbec nepovedl a kabinou duněl křik trenéra Davida Jarolíma. „Málo jsme běhali, oni nás přehrávali, neměli jsme žádné odražené míče, od toho se vše odvíjelo. V poločase jsme dostali pořádně seřváno, pak už to bylo trošku lepší, přišly i nějaké šance. Ale bylo znát, že tam ten klasický útočník není,“ viděl Miskovič.

Kouče Jarolíma tuhý odpor druholigového odpadlíka nepřekvapil. „Udělali nějaké změny, sice jsou poslední, ale mají zkušený tým s velkou kvalitou. Nicméně první poločas byl z naší strany opravdu bídný, druhá půle už byla malinko lepší. Ale celkově se mi nás výkon vůbec nelíbil, odehráli jsme špatný zápas,“ kritizoval trenér.

I on uznal, že ústeckou hru poznamenal výpadek forvarda Ladislava Krobota. „Neměli jsme na hřišti typického útočníka, k tomu jsme měli i dost náročný program, ale i tak měl být náš výkon diametrálně lepší. Situací před brankou soupeře jsme měli pramálo,“ zklamalo bývalého reprezentanta Jarolíma.

I kvůli ztrátě se Žižkovem dál zůstává Ústí nad Labem blízko pásma sestupu, od předposlední Chrudimi ho dělí osm bodů. „Není to moc, ale těžké zápasy budou mít i ostatní soupeři. Teď máme šanci si trochu odpočinout, o víkendu hrát nebudeme, máme v týmu nějaké mládežnické reprezentanty, takže zápas je odložený. Můžeme dobít baterky, hráči, kteří měli nějaké problémy, se dají do pořádku. A zase budeme v pohodě,“ věří trenér.

Žádný přípravný duel v reprezentační pauze neplánuje. „Máme pak hodně anglických týdnů, kluci teď dostanou dva dny volno, pak se budeme věnovat tréninku a přípravě na těžký zápas se Spartou B.“

Jarolím doufá, že Arma brzy vylepší svou jarní bilanci pěti bodů ze čtyř zápasů. „Bodů mohlo být víc. S Líšní dostaneme gól ke konci, v Jihlavě v nastavení, takže si to může každý spočítat. Teď už to ale nezměníme, jedeme dál. Jsou soupeři, kteří mají na jaře méně bodů než my, takže my se musíme koukat hlavně na svoji hru. Proti Žižkovu jsem spokojený nebyl, ale předtím jsme zase odehráli slušná utkání, takže na to musíme navázat,“ velí ústecký trenér.