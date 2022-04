Neklidná sezona fotbalistů Ústí: Venku jsme odvážní, doma se bojíme

„Což je dohrávka, kvůli tomu los takhle blbě vyšel. Ale fakt je, že venku jsme získali bodů víc. Nevím, jestli doma na hráčích leží deka, nerozumím tomu,“ naříkal po sobotním krachu 0:3 s rezervou Sparty ústecký kouč David Jarolím.

Venku získala Arma už 12 bodů, doma o jeden méně, přitom na Městském stadionu odkopala o dvě utkání víc než na cizích hřištích. „Přijde mi, že venku jsme odvážnější, víc si dovolíme, dostáváme se do tlaku, máme odražené míče. Zato třeba proti Spartě jsme se doma hrozně báli,“ zaskočilo obránce Josefa Švandu, hostujícího z Teplic. „Je špatné, když necháme Spartu vystřelit jedenáctkrát za poločas.“

Od sestupové příčky dělí dvanácté Ústí už jen pět bodů. Tlak sílí, ale Jarolím se nebojí, že by mladé hráče paralyzoval. „Naopak, ti se s tím proti Spartě paradoxně srovnali dobře. Takže to není o věku, ale o kvalitě. A taky o tom, si všechno v hlavě srovnat,“ apeluje Jarolím.

Za poslední tři zápasy Arma vstřelila jediný gól, to je bolest, která přetrvala z podzimu. „Trápí nás to hodně dlouho. Do zakončení se dostaneme, ale je toho málo. Se Žižkovem jsme to přisuzovali tomu, že jsme neměli hrotové útočníky, teď se Gonzalez i Krobot vrátili, tak se musí dostat do herního rytmu.“

A třeba vyvedou Ústí z nebezpečné zóny. Po středeční dohrávce tým míří k derby do Varnsdorfu a pak na hřiště vedoucího Brna.

„Víme, jaké máme výsledky, vidíme tabulku. Taky víme, že můžeme hrát daleko líp. Musíme se připravit na to, že to bude boj,“ tuší trenér. I mladík Švanda ví, že to nebude žádná švanda, ale nebojí se: „Všichni se samozřejmě díváme na tabulku, ale nemyslím, že jsme pod tlakem. Máme teď náročný měsíc, každý zápas bude rozhodovat. Věřím, že to zvládneme.“