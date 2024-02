Šestka je motor týmu, musíte být všude, učí se brněnský fotbalista Endl

Klub v zimě přivedl na stopera ostříleného Luďka Pernicu, střed obrany hraje i kapitán Jakub Šural, Jan Štěrba a jde o primární post také pro další zimní posilu z Ghany Fostera Gyamfiho. A v mládeži stejnou roli zastával další brněnský talent Jiří Hamza. O dvě místa v sestavě je tak pořádná rvačka. „Neberu to jako nechtěnou konkurenci. Třeba s Luďkem jsme kamarádi už od jeho minulého působení v Brně. Není to žádná strkanice o flek. Na koho trenér ukáže, ten prostě bude hrát, a třeba se tam vejdeme oba,“ těší kolegův návrat Endla.

Právě on ale v Brně platí za hráče s největší budoucností pro stoperský post, vždyť o něj stálo několik prvoligových klubů, které Zbrojovka musela odhánět. Nicméně na něj postupně ukázali trenéři Richard Dostálek, Martin Hašek, Luděk Klusáček a nyní i Tomáš Polách, když potřebovali zalepit díru před obrannou linií.

„Jako první mě na šestku postavil kouč Dostálek. Hrál jsem pod ním většinou stopera, ale znovu to bylo vynuceně. Trenér musel míchat se sestavou a vybral si mě s tím, že před obranou chce někoho vysokého do hlaviček. Bylo to tuším proti Baníku, měl jsem za úkol být takový předsunutý stoper, ani po mně tehdy nechtěl tvorbu hry, rozehrávka byla jen nadstavbou k mému výkonu,“ líčí mladík, který o víkendu při remíze 3:3 s druholigovým slovenským Púchovem opět měnil místo, když se stal středovým obráncem tříčlenné linie.

„Přijmu jakoukoliv roli. Ať mě trenér pošle klidně na hrot, i když nevím, jestli bych to tam úplně zvládl. V obraně jsem si užil i post krajního beka. Vybírat si nechci a nebudu, hlavní je, že se dostanu do sestavy. Kdyby to ale opravdu bylo jen na mně, tak si jednoznačně stoupnu na stopera,“ má jasno.

Jenže na tréninku musí měnit návyky, aby si svoji univerzálnost udržel. „Na šestce si říkám, že bych měl mít větší přehled o dění na place. Učím se řešit situace hodně zády do hřiště, musím rozdělovat balony a tvořit, je na mně víc nahrávání nebo vyvážení míče. Také jde o fyzicky náročnější post. Šestka je motor týmu, musíte být všude. Ve středu obrany si vše pozičně hlídáte, v záloze se větší fyzické zátěži nevyhnete,“ srovnává.

Každopádně druholigová Zbrojovka má s Endlem, ať už v obraně, či záloze, podle představ kouče zvýšit na jaře aktivitu. „Doufám, že se nám podaří naplnit slova trenéra a bude to od nás ofenzivnější, modernější. Doteď jsme tak nepůsobili,“ hlásí talent, který je s týmem na soustředění v Senici. Zbrojovka ho uzavře v sobotu proti druholigovému Komárnu.