Start fotbalového Brna s minus devíti. V tabulce i na teploměru

V tabulce druhé ligy ztrácí Zbrojovka na první místo devět bodů a podobné minusové hodnoty ukazoval i teploměr, když hráči uchazeče o postup mezi elitu poprvé v novém roce společně vyběhli na hřiště.

Posil má zatím brněnský soubor poskrovnu. Sice mezi nimi vyčnívá obránce Luděk Pernica, výborný stoper získaný z Plzně, dál se však jedná hlavně o rozšíření soupisky náhradním brankářem Dominikem Sváčkem a ghanským stoperem Gyamfim Fosterem.

„Vleče se to. Mysleli jsme, že některé věci budeme mít dotažené dřív. Některé nedopadly, řešíme další,“ sdělil Zdeněk Psotka, sportovní manažer Zbrojovky.

Jeho prioritou je nyní přivedení levého obránce. Nestane se jím loni vyhlédnutý Jakub Elbel z Prostějova, který již zamířil do Olomouce. „Dobrá zpráva je, že jsme se do obrany domluvili s Josefem Koželuhem, uzdravil se Martin Nový. Na levé straně nás to ale trápí, tam jsme se neposunuli ani o centimetr. Řešíme cenu a podmínky, tak to bývá,“ přemítal Psotka.

Ačkoli by si trenér Tomáš Polách přál ještě posílení středu zálohy, dostane podle manažera stávající kádr šanci do prvního únorového týdne, aby prokázal svoji sílu. Pak by se do složení případně sahalo.

Tým opouští obránci Josef Divíšek, který se hlásil na Žižkově, Jan Štěrba, pro něhož se rýsovalo angažmá na Slovensku, ale sešlo z něho, a brankář Jakub Šiman.

„Bereme v potaz i ekonomickou stránku. Kdyby přišla nabídka na některého z našich talentovaných hráčů, tak bychom o ní uvažovali. Jak jsme se minulý rok v létě rozhodli, že nikoho pouštět nebudeme, tak teď bychom to řešili. Zatím však na stole nic není,“ sdělil Psotka.

Přípravu stráví Zbrojovka v domácích podmínkách a na Slovensku, za teplem se nejede. Minusové teploty nad ní tedy budou viset dál, v nejbližších dnech určitě. A bodová ztráta? „Možná si trochu naběhnu, ale pořád věřím, že se manko na první místo dohnat dá. Stáhnout jde všechno. Bude to náročné, ale zároveň i reálné,“ řekl k ambicím na postup uzdravený stoper Jakub Šural.