Proč Polácha v Brně podrželi? Zajišťuje kontinuitu i ochotu tým ždímat

Navzdory mizerné podzimní derniéře zůstává fotbalová Zbrojovka v rukou trenéra Tomáše Polácha. Bývalý záložník vedení klubu přesvědčil intenzitou svých tréninků, kterými cepuje dosud ne vždy ideálně se připravující mužstvo. „Hráčům jsem zvlášť v první půlce podzimu mnohokrát říkal, že jsem hrubě nespokojený s jejich individuálním přístupem k tréninku,“ objasňuje sportovní manažer Zdeněk Psotka.

Polách se přitom brání tomu, že by se výrazně vymykal trenérskému standardu. „Nevím, že bych něco dělal zásadně jinak. Jen chci, aby kluci trénovali tak, jako by hráli v zápase. Aby to mělo vždy intenzitu, abychom simulovali zápasové situace, a chceme po nich maximální nasazení,“ potvrzuje sám kouč zejména změnu v přístupu.

Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví gól.

Psotka si musel jmenování Polácha obhájit před klubovým představenstvem a klíčovým faktorem byla vnitroklubová kontinuita. „V létě jsme započali proces přestavby týmu a Tomáš nám přivedl právě ten pocit kontinuity a provázanosti mládeže s hlavním týmem. Nechtěli jsme navíc zbořit vše, co doposud fungovalo. Změny jsme tedy provedli okolo jedné jistoty, kterou je právě Tomáš Polách,“ vysvětluje Psotka.

Poláchovi tak krom pokračujícího asistenta Josefa Muchy bude k ruce nový realizační tým, obohacený o současnou brankářskou trojku Vlastimila Hrubého na pozici trenéra brankářů a nového kondičního kouče Jakuba Fikara. „Stávající kluci svou práci dělali dobře, ale tým potřebuje nový drajv a impulz. Dnes potřebujete v tréninku hodně šťávy, pořádně vše rozproudit“ vysvětluje manažer.

Hlavní změny však teprve přijdou, a to zejména v zadních řadách sestavy. Zimní přestupní okno si už manažer naplánoval, konkrétní jména však zatím sdělovat nechce. „Řešíme celou obranu. Máme tam hráče, kteří jsou často zranění, potřebujeme zde vybudovat takřka nový tým. Kluci tam už dlouhou dobu potřebují okysličení,“ vyhýbá se jmenovité odpovědi Psotka.

Tým tak prozatím zkouší ghanského stopera Fostera Gyamfiho a do přípravy se zapojil také brankář Dominik Sváček z Plzně. Na více jmen si však fanoušci musí ještě počkat.

Mládež klíčem úspěchu

Co ale manažer netají, to je jeho finální představa týmu. Ten podle jeho slov pochopitelně zatím nemá parametry na splnění dlouhodobého cíle, tedy aby úspěšně bojoval v první lize. „Má vize je taková, že by A tým měli tvořit z padesáti procent odchovanci, zajišťující klubismus a pocit hrdosti z boje za vlastní mužstvo, které je přivedlo do velkého fotbalu a dalo jim první příležitost,“ odkazuje na volbu Polácha, neboť právě současný kouč je zastáncem prostoru pro mladíky a rovněž bývalým koučem mládeže.

Fanoušci Zbrojovky Brno podporují své oblíbence během derby proti Líšni.

„Dalších třicet procent, a to je největší úkol pro zimní přestupní období, jsou zkušení kluci, co mohou, ale nemusí být z Brna. Základní moment podzimu byl, že jakmile jsme měli potvrzovat roli favorita, tak jsme často situaci neunesli. Nebyl tam nikdo tím lídrem, který by to strhl, vedl tým stoprocentním výkonem k vítězství. Jediný, kdo toto uměl, byl Kuba Šural a ten se zranil. Takové hráče musíme nyní získat,“ rozvíjí svou myšlenku manažer.

„A posledních dvacet procent jsou zahraniční hráči. Je to fotbalový trend nastavující zdravou konkurenci domácím hráčům. Cizinci navíc přinášejí často jiné aspekty, další rozměr fotbalu. A na ty se nyní zaměříme také,“ doplňuje Psotka.

Polách se prozatím kouká na první složku. „Máme tu velmi dobrou mládež. Ti kluci potřebují čas a příležitost. Jsem však přesvědčený, že ti hráči, kteří jsou schopni to dokázat, tu jsou a je nyní na klubu, jestli jim tu příležitost dá. Někdy je to krutý souboj filozofie, jestli budovat tým, chystat to jednu či dvě sezony, nebo je postup nutný hned. Můj pokyn je však nyní jasný: získat příčky, které nám dají možnost hrát ligu. Takto jsme si to znovu potvrdili i při podepisování mé nové smlouvy,“ objasňuje Polách. „Jde o souběžný úkol. Tlak na postup pomáhá hráče také formovat,“ věří Psotka, že je možné jak rozvíjet mládežníky, tak bojovat o postupové pozice.

Zbrojovka nyní pokračuje v týmové přestavbě spojené se změnou v majitelské struktuře klubu. Skupina Portiva potvrdila převzetí minoritního podílu a opci na nákup dalších 61 procent akcií, kterou hodlá uplatnit v několika dalších měsících.