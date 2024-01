Posílení? Šanci dostanou naši hráči, říká manažer brněnských fotbalistů

„Řešíme ekonomickou stránku. Jak jsme loni v létě jednoznačně řekli, že nikoho nepustíme, tak myslím, že i z ekonomických důvodů bychom o tom nyní uvažovali,“ sděluje muž, na jehož bedrech je skladba takového týmu, který by byl schopen na jaře zaútočit na postup do první ligy.

Máte stanovený objem peněz na to, abyste kádr mohl postavit podle svých představ?

Budget přesně daný není, každou situaci probíráme individuálně s panem (stávajícím majitelem Zbrojovky) Bartoňkem. Na představenstvu všechno řešíme případ od případu v rámci našich možností. Když se naskytne něco, co stojí za to, a ukáže se, že na to je potřeba uvolnit víc financí, tak probíráme na představenstvu, jestli finance použijeme, nebo ne.

V jakém složení?

V představenstvu je pan Bartoněk, pan (zájemce o koupi Zbrojovky) Svoreň a já, součástí vedení jsou členové dozorčí rady. V tomto obsazení to řešíme.

Jak se do tohoto procesu zapojuje Pavel Svoreň, který by měl většinový podíl v klubu do začátku jarní části druhé ligy převzít?

Na to je jednoduchá odpověď: Bez komentáře.

Když jste řekl, že byste uvažovali o prodeji některého z mladých hráčů, byl to signál, že je k mání mládežnický reprezentant Lukáš Endl, o něhož měly loni v létě zájem Pardubice?

Vůbec ne. Na podzim jsme měli v reprezentacích devět hráčů, takže ne, nesouvisí to přímo s Endlem. Loni jsme se bavili o tom, že chceme kádr zachovat kompletní, ale také bereme v potaz, že klub si na sebe musí vydělat. Takhle loni odešel Michal Ševčík do Sparty, i dřív se sahalo k prodejům hráčů. Teď čekáme na peníze, které by měly přijít za Davida Juráska, ale tady systém FIFA zatím nefunguje, jak by měl. (Jurásek v mladém věku odešel z Brna přes Prostějov a Mladou Boleslav do Slavie, ze které ho koupila Benfika Lisabon. Podle tabulek by Zbrojovka měla inkasovat zhruba osm milionů korun – pozn. red.)

Na Endla se ptám proto, že jste na jeho post stopera přivedli zkušeného lídra zadních řad Luďka Pernicu. Sezení na lavičce by dvacetiletému hráči moc nepomohlo.

My ale nemůžeme mít jen deset hráčů do pole, kteří budou hrát pravidelně. Jsme tým, který chce postoupit do první ligy, takže potřebujeme připravené hráče i na čtrnáctém, patnáctém nebo šestnáctém místě soupisky, abychom měli po kom sáhnout, kdyby se něco stalo. Na podzim jsme v jednu chvíli měli dvanáct hráčů zdravotně mimo a nastupovali kluci z béčka. My jako klub musíme být připraveni, stejně jako hráči musí vědět, že i když mají kvalitu, že se třeba na hřiště nedostanou.

Jde budování mužstva pro útok na postup podle vašich představ?

Jsme moc rádi, že je zde Pernica, domluvili jsme se na působení brankáře Dominika Sváčka, minulý týden jsme podepisovali smlouvy s mládežníky. Jak jsme to měli připravené, tak to zatím jede, ale obsazení postu levého obránce, což je naše priorita, se vleče. Primární varianta nedopadla, řešíme jinou, velmi podobnou. Tam jsme se neposunuli ani o centimetr. Možná přijde ještě jeden hráč na zkoušku, ale ten hotový, kterého bychom chtěli pro druhou ligu, je zatím pořád v jednání. Řešíme, jak už to bývá, cenu a podmínky.

A co se týká posily do středu zálohy, kterou by si přál trenér Tomáš Polách?

Domluvili jsme se, že si dáme prostor do konce ledna, do prvního týdne v únoru. Uvidíme všechny naše hráče, spousta z nich na podzim příležitost nedostala. Máme konstruktivní hráče, kteří musí ukázat, že umí i bránit, protože v přepínání po ztrátě míče jsme byli na podzim žalostní. Uvidíme v zápasech. Pokud nám ukážou, že jsou kvalitní, aby jaro zvládli, tak zůstanou. Když ne, budeme to řešit.

Vyhovuje vám z tohoto hlediska delší zimní přestávka, kterou druhá liga oproti té první má? Poskytuje vám to víc času na sehrání.

Určitě bychom raději dřív hráli soutěž, to by bylo super. Ne všechny týmy ve druhé lize ale zřejmě jsou připraveny na vyhřívání trávy a umělé osvětlení. V situaci, v jaké se v Brně nacházíme, je pro nás nicméně pozdější start výhodou.

Nevydáte se před ním na herní soustředění do tepla. Proč?

Ze sportovního hlediska měla Zbrojovka zkušenost se slovenským Sencem, kde je výborné centrum, a máme k dispozici slovenské soupeře. Kdybychom odcestovali do Turecka, možná bychom našli druholigové protivníky z východu, ale my máme v Senci všechno vyzkoušené a podmínky jsou tam super. Letět do tepla v lednu a vrátit se pak do zimy by nedávalo smysl.

I kvůli přípravě, kterou máte v lednu kondiční, a ne herní?

Nebyla by to logická posloupnost. Sice v lednu hrajeme Tipsport ligu, která má velkou kvalitu, ale trenér bude zátěž mezi hráče rozdělovat, abychom mohli plnohodnotně trénovat. Zjišťovali jsme si loňské zkušenosti druholigových týmů a hodně trenérů nám řeklo, že pokud si naplánovali větší množství přípravných zápasů, chyběla mužstvu na jaře šťáva.

Přípravu už řeší obměněný realizační tým, v němž figurují nový kondiční trenér, druhý masér a druhý fyzioterapeut. Projevuje se už jejich vliv?

Blahodárně! Jsou to mladí kluci, mají vystudované vysoké školy, fotbal poznávali i v zahraničí. Přichází od nich spousta impulzů a nových věcí, ať už v diagnostice, nebo v testování během přípravy a dalších oblastech tréninku. Nastavili jsme ve spolupráci s trenérem komplet nový řád od příchodu na stadion až po odchod. Cílem je, abychom na tom byli mnohem lépe v intenzitě hry, v tempu hry a abychom utkání zvládali i systémem a stylem hry lépe než na podzim.

Ukázalo se vám to už v přípravných zápasech po skončení podzimní části sezony, které byly v podání Zbrojovky svižnější?

Byli bychom rádi, abychom se takto prezentovali. Bavíme se o tom, abychom styl hry, který chceme praktikovat, dostali co nejdřív do tréninku. To je na trenérovi. Chceme větší intenzitu, větší tempo.

Znamená to, že s kádrem, který máte a zatím se moc neobměnil, věříte v možnost hrát jiný než nevýrazný fotbal z podzimu?

Ukáže čas. Očekáváme, že to tak bude.