Tým má větší chuť a drajv, hlásí brněnský kouč Polách

„Začátek nám okamžitě ukáže nejen obraz našeho mužstva, ale také to, kde v tabulce budeme a o co budeme hrát. V prvních dvou kolech máme konkurenty, kteří jsou s námi nahoře. Start tak máme ostrý a velmi jasně nalajnovaný,“ připomíná brněnský trenér Tomáš Polách, že po cestě na Duklu přivítá jeho tým doma Táborsko. Tomu ve druhé lize patří třetí místo.

Zbrojovka je šestá a jednoho ze svých dvou nejbližších soupeřů potřebuje přeskočit, protože jejím cílem zůstává nejméně účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Sobotní generálka proti Olomouci B, nad kterou Zbrojovka vyhrála 3:1, dodala Poláchovi optimismus.

„Z celé přípravy mám pocit, že se nám některé herní prvky podařilo zlepšit. Vidím daleko víc pohybu a náběhů. Možná kvůli tomu je někdy náš přechod dopředu nepřesný, to k tomu bohužel patří. Mluvíme s hráči, že chceme být trpělivější v kombinaci, připravit si herní situace, sehrát je správně. Ne všechno se dá naplánovat, ale v tomto jsme udělali pokrok,“ shrnuje přípravu kouč, s nímž vedení klubu po podzimu podepsalo dvouletou smlouvu.

Momentka z přípravného utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a Hodonínem.

Druhým krokem před jarní částí mělo být znatelné posílení kádru, k němuž však zatím nedošlo. Výsledkem horečnaté brněnské snahy o nábor nových hráčů minulý týden při uzávěrce přestupů byl příchod nevyzkoušeného dánského univerzála Kristoffera Jörgensena, jenž do dospělého fotbalu teprve nakukuje a v Brně je do konce sezony s opcí. „Co se týká zbylého posílení, tak v tuto chvíli není konec. Nikdo v klubu by nebyl spokojený, kdybychom skončili tímto,“ prohlásil přitom Svoreň.

Brněnský management se tedy po uzavření přestupového okna ještě nevzdal a zaměřil se na lanaření fotbalistů bez smlouvy, kteří mohou přicházet dál.

Jak to jde? „S oběma novými hráči jsem právě teď stál,“ zaskočil Polách novináře v sobotu odpoledne po generálce. Naznačil tím, že vedle Jörgensena se do přípravy s týmem zapojí ještě další posila. Mluví se o tom, že jde o srbského krajního obránce Milana Sprema, který na konci loňského roku ztratil místo v sestavě polské Wisly Plock.

Jak se řeší doplnění soupisky jinde, ukázal Vyškov, vedoucí tým druhé ligy. Podle serveru inFotbal přivedl během posledních dnů nizozemského obránce Abdallaha Aberkaneho a lotyšského útočníka Raimondse Krollise, což je blesková reakce na odchod kanonýra Idjessiho Metsoka do prvoligové Plzně.

Kádr Brna je nadále úzký

Pokud i kouč Zbrojovky čekal, že silnější kádr bude mít k dispozici dřív než v posledních dnech před prvním jarním mistrovským zápasem, napětí na sobě nedává znát. „Nežijeme v ideálním světě. Můj hlavní úkol je trénovat hráče, kteří tady jsou. Pracuji s těmi, již mám k dispozici,“ podotýká. Během pár dní mají do jeho sféry zájmu patřit i záložníci Jiří Texl, Ondřej Pachlopník a David Jambor, kteří se vrací z marodky. Stoper Jakub Šural se chystá s kondičním trenérem.

Kádr Zbrojovky je tedy nadále úzký. A do toho všudypřítomná otázka ohledně majetkových vztahů v klubu...

Polách se vedle přípravy snaží, aby okolní ruch nepronikal příliš často do hráčské kabiny. „Nevím, jestli tam rezonuje. Když tam přijdu, bavíme se o tréninku a o fotbale. Všichni vnímáme, že se něco děje, každého zajímá, jak to bude, ale není to tak, že by to narušilo chod mančaftu a ovlivnilo chod tréninku,“ domnívá se trenér.

Přátelské utkání mezi kluby Zbrojovka Brno a Hodonín.

Současně připomíná, že těch pár nových tváří, které přivítal, jeho představu splňuje. „Obránce Foster Gyamfi je extrémně vnímavý kluk, skvěle nastavený. Je výhoda, že s námi byl od listopadu, pomůže nám. Přišel gólman Dominik Sváček a je tu Luděk Pernica. Není to tak, že by se nic nedělalo,“ hájí práci vedení Zbrojovky.

Sváčka dokonce postavil do generálky, dosavadní neotřesitelná jednička Martin Berkovec zůstala na lavičce. Pokud se to zopakuje i ve druhé lize, bude to velká změna v brněnské sestavě. „Uvidíme, jak to bude,“ říká Polách nečitelně.

Cení si také přínosu nového kondičního trenéra Jakuba Fikara, jenž je v Brně od zimy. „Na hráčích je vidět, že mají daleko větší sílu,“ všímá si. Je to pro něho dobrá zpráva vzhledem k tomu, že jedním z jeho hlavních požadavků na tým bylo zrychlení.

Polách tak sice dál volá po rozdílových posilách, zároveň však upozorňuje na pokrok, který v jeho očích Zbrojovka v dlouhé zimní přípravě udělala. „To, co byla naše slabina, tedy hra do stoje, se změnilo. Máme větší chuť a drajv. Hráči pochopili, že když nebudou mít snahu soupeřovu obranu roztrhat, těžko ji budou překonávat. Teď je to o tom, abychom v tomto trendu pokračovali a zlepšili součinnost. Aby hráč na balonu vyhodnotil, jakou herní variantu zvolí, jak situaci dohrajeme,“ nastiňuje Polách.