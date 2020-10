Podezřelý Pýcha z Litoměřicka: Berbr dělal psychologický nátlak

Podle policie se s vámi domluvil šéf Vyšehradu Roman Rogoz, že nasadíte slabší hráče, a měl jste za to dostat úplatek.

Do fotbalu jsem celý život peníze dával, určitě jsem si žádné neodnesl. A výkonnostně slabší hráči? Už policii jsem říkal, že kádr má 16 až 17 fotbalistů a všichni by měli mít úroveň ČFL. Takže co je silnější a co je slabší? V podstatě tam nebyli jen čtyři ze základní sestavy, ale dva nastoupili ve druhé půli. Jenže ono to bylo spíš z důvodu, jaké nasadili rozhodčí, což už bych dál nekomentoval.

Berbr zařídil změnu nominace rozhodčích. A pak podle policie kontaktoval i vás. Souhlasí to?

Telefonoval mi, abych se zastavil na svazu. Vnímám to spíš jako lehký psychologický nátlak. Nic víc. Rozhodně mi neřekl, prohrajte ten zápas. Ale samozřejmě jestli se s někým nevidíte čtyři roky a najednou vám zavolá, je to divný. Co si budeme vyprávět.

Šel z něj strach?

Nebudeme se bavit o strachu, spíš bych řekl, že to byl abnormální respekt. Budu mluvit za sebe, já to prostředí nevytvořil. Kdo je ve fotbale, musel s tím žít, jak s tím nežil, bylo to špatně. Já mám fotbal rád, dělám ho 15 let.

Ale podle policejního spisu jste v tom systému žil.

Pro mě je to výsměch, ale zase to chápu z druhé stránky, že když se kácí les, lítají třísky. Beru to tak, že někteří lidi byli ve špatný čas na špatném místě. To je celé. Nemyslím si, že všechno ve spise je o některých lidech pravdivé. Je jich tam pět šest, kteří tam podle mého laického názoru nemají co dělat. Můj subjektivní pocit.

Ovlivněné zápasy 3. liga Bohemians 1905 B - Brozany 0:2

Podle policie si Brozany v březnu 2020 zařídily výhru přes Martina Svobodu, který získal díky svým skandálům v minulosti přezdívku Chřestýš. Pomohli k tomu rozhodčí Tomáš Grímm, jeho asistenti Marek Janoch s Janou Štychovou a delegát Pavel Moník. Vyšehrad - Litoměřicko 7:1

Litoměřický manažer Martin Pýcha měl podle detektivů na žádost Romana Rogoze, šéfa Vyšehradu, nasadit v červnu 2020 slabší sestavu. Za úplatu. Pýchu kontaktoval i tehdejší místopředseda asociace Roman Berbr a pozval ho na schůzku.

Jste v případu obviněný?

Podezřelý. Co bude dál, nevím. Asi zřejmě ještě nějaký výslech bude. Už jsem se k tomu jednomu bodu, já tam mám jen ten jeden, vyjádřil, a to je všechno. Právníka jsem si ani nebral, protože svědomí máme čisté. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, třeba si právníka vezmu.

Takže své jméno mezi hříšníky považujete za nesmyslné?

Každý, komu z toho seznamu zavoláte, vám řekne, že to nesmysl je, i kdyby to nesmysl nebyl. Ale lidi, co mě z fotbalového prostředí znají, vědí své. Fotbal mě jen stál peníze. A úsilí. Nejen v Litoměřicích, předtím i v Kolíně, na Vyšehradě jsem panu Klímovi před lety pomáhal. Tohle je nesmysl. Jaká je hierarchie ve fotbale, co se týče funkcionářů a rozhodčích, to přece všichni víme. Nebo se to všude říká, ale nic se nedělo. Oni řeší utkání Litoměřicka na Vyšehradě, ale ten zápas ve stejné sezoně, když Litoměřicko prohrálo doma 0:1 gólem z třímetrového ofsajdu za přítomnosti všech správných funkcionářů, nikdo neřeší. Rozhodčí dostali tři zápasy stop a dál nic. Přitom to byl zářez jako prase. O tom se nemluví, tam už žádné peníze nikdo nedostal. Já se s tím problémem samozřejmě budu muset poprat, ale určitě z toho nejsem nervózní, že bych něco provedl.

Je teď šance pročistit fotbal?

Pročistí se to v jednom jediném momentě, když se tyhle všechny struktury vymění. Jinak to nepůjde. Jak jsem řekl na policii - všechny kluby, jestli divize, 3. liga, 2. liga, možná i 1. liga, ale tam ten segment tolik neznám, neřeší, proti komu hrají, protože soupeře plus minus znají. Ale všichni koukají první na to, kdo vás píská. Takže jak to chcete změnit? Pokud tahle větev bude stále stejně fungovat, bude to pořád dokola.

Štěpán Kacafírek z Litoměřicka slaví s fanoušky skalp Příbrami.

Co teď ve fotbale děláte?

Mám hráče ve Velvarech, v Chrudimi ve 2. lize, měl jsem je v Ústí nad Labem. Spíš jsem investor, mám šest osm, někdy deset lidí v klubech. V žádném oddíle nejsem funkcionář, spíš se starám o své ovečky.