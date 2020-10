Chrudim o klání s Vyšehradem: Sudím jsme nedali šanci zápas ovlivnit

Odměnu arbitři nedostali - chrudimský tým pod vedením kouče Jaroslava Veselého jim totiž do plánů „hodil vidle“. Už v 66. minutě vedl 3:0 a nakonec vyhrál pohodovým výsledkem 3:1.

„Řekl bych, že naše hra postupně zastínila případnou snahu rozhodčích ten zápas nějak ovlivnit. Nedali jsme jim k tomu žádnou šanci,“ přemítá trenér Veselý zpětně.

Ničeho problematického jste si tedy tehdy v zápase nevšiml?

Pamatuju si hlavně náš výkon. Nezačali jsme tam optimálně, Vyšehrad nás zprvu přehrával. Po nějakých patnácti minutách jsme však iniciativu převzali my a nastříleli ty góly. Co jsme se pak dívali na video, gól vyšehradského Čvančary určitě padl z ofsajdu, ale to nám při zápase vůbec nepřišlo. Nehledal bych v tom nějaký záměr rozhodčích. Nevnímám to tak, že by se tam dělo něco zvláštního, možná až na pár věcí ke konci utkání. To předchozí zápas s Vyšehradem doma (31. srpna 2019, výhra Chrudimi 3:2, rozhodčí Emanuel Marek, Michal Myška a Lukáš Matoušek) mi přišel horší - kromě jiného tam byla proti nám vymyšlená penalta.

Pojďme k současnosti. Už se ve vašem týmu patřičně otrkal Korejec Kang-hjun Ju, nedávná posila na hostování z Liberce? Skamarádil se s jeho dalšími členy?

Určitě. Měl jsem o něm informace, že je to dobrý týmový hráč, a to se mi jen potvrzuje. Do kabiny výborně zapadl.

Vzal si ho někdo, třeba kapitán mužstva Ondřej Kesner, takzvaně pod křídla?

Bydlí s Ahmedem Fofanou (chrudimský stoper z Pobřeží slonoviny), takže tady vytvořili takovou cizineckou dvojku. Ondra Kesner, ale i ostatní spoluhráči se snaží, aby se tu adaptoval. Dost lidí v týmu mluví anglicky, takže to není problém.