Historky z podsvětí. V Berbrově kraji stále vládne strach

Padlo rozhodnutí, že tentokrát klub zkusí duel „cinknout“, jde o vše.

20 tisíc za výhru,

15 tisíc za remízu.

Tak zněly podmínky ze strany sudího. Jenže klub netušil, že se stejně tak dohodl i s opačnou stranou. Výsledek? Na hřišti remíza, rozhodčí zinkasoval třicet tisíc...

To je jen jedna z mnoha historek, které kolují fotbalovým zákulisím v Plzeňském kraji, ovládaném dlouhé roky místopředsedou fotbalové asociace Romanem Berbrem.

Další příhoda? Pomalu se blížily volby do krajského svazu. Bylo jasné, že proti Berbrovi si nikdo netroufne kandidovat. Sám si tak údajně vytvořil umělého soupeře, vysokého funkcionáře jednoho z klubů v regionu. „Půjdeš mi do voleb dělat oponenta, jen naoko,“ mělo zaznít. S tím, že pokud odmítne, dotyčný klub to v sezoně patřičně pocítí. Bylo po jeho.

Nebo tahle. Před lety se pravidelně každou středu scházela na krajském svazu zasvěcená skupina lidí, která probrala víkendový program. Prakticky se „řešily“ výsledky nadcházejícího kola krajského přeboru, nominovaní sudí poté dostali potřebné instrukce.

Ani teď, kdy bylo při policejním zátahu obviněno dvacet osob v čele s Berbrem, který se v pondělí večer z vazby vzdal všech pozic ve fotbalovém prostředí včetně předsedy plzeňského krajského svazu, však nikdo zmíněné historky svým jménem neposvětí. „Takhle se to stalo, ale nechci být nikde jmenován. Kdo ví, co ještě bude,“ zní většinou s obavami.

Plzeňský krajský fotbalový svaz čeká podle šéfa FAČR Martina Malíka mimořádná kontrola financování. Server Lidovky.cz přišel s informací, že podle vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu Berbr a skupina lidí kolem něj mimo jiné zpronevěřili peníze krajského svazu.

Má se jednat o účelově vytvořené fiktivní faktury za služby a zboží, které nebyly ve skutečnosti provedeny. Konkrétně o semináře mládežnických trenérů, které se neuskutečnily. Berbr pak údajně souhlasil s proplacením tří faktur v hodnotě 850 tisíc korun.

Spolu s ním se na tom měli podílet i sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz, rokycanský sudí Tomáš Grimm a bývalý prvoligový hráč, který krátce působil i v plzeňské Viktorii, a později předseda Strakonic Michal Káník.

„Nevím o tom v této chvíli vůbec nic,“ uvedl v úterý Zdeněk Bartošek, dosavadní místopředseda Plzeňského krajského fotbalového svazu, který byl po Berbrově rezignaci pověřen až do únorové valné hromady jeho řízením. „To vyplývá z legislativy. Ale nebudu teď na nic odpovídat, omlouvám se. Nechci plácat do vody,“ sdělil Bartošek, jinak starosta obce Klášter.

Detektivy podle serveru Seznam.cz bude zajímat i dění z března 2013. Výkonný výbor PKFS tehdy schválil převod svých televizních práv (přenosy a streamy krajského přeboru) na akciovou společnost Notilea. Jejím akcionářem byla od roku 2014 seychelská společnost Luccas Corporation. Do správní rady společnosti Notilea dosedl právě Berbr. Jedním ze směrů vyšetřování je tak varianta, že Notilea je jen krytí pro Berbrův majetek.

Aktuální kauza spojená především s údajnou korupcí a ovlivňováním výsledků ve druhé a třetí nejvyšší soutěži, dosáhla na několik sudích z regionu. Kromě zmíněného Tomáše Grimma, který je nyní stejně jako Berbr ve vazbě, v ní figurují Jiří Houdek, Jiří Kříž, Marek Janoch a Jan Cihlář, ale také mezinárodní sudí z Rokycanska Jana Štychová.

„Dávají vám kluby? Tak berte!“ I tahle věta prý zazněla z Berbrových úst na jednom ze seminářů krajských sudích...