Spolustraník rozhodčího hájí. Nedělá prasárny, říká o Klupákovi

„Nevěřím, že by byl pan Klupák schopen takové prasárny. Naprosto mu věřím, znám jeho majetkové poměry. Podle mě byl jen v nesprávný čas na nesprávném místě,“ hájí stranického kolegu Karel Krejza, poslanec, místostarosta Litoměřic a předseda regionálního sdružení ODS.

Klupák je v Litoměřicích ředitelem Základní školy Na Valech, zastupitelem města a místopředsedou výkonného výboru okresního fotbalového svazu, kde pracuje rovněž v komisi rozhodčích.

Z policejního spisu, který zveřejnily lidovky.cz, vyplývá, že nyní už bývalý předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec na poslední chvíli změnil nominaci na květnový druholigový zápas Vyšehradu s Líšní. Místa Ondřeje Cieslara, Víta Melichara a Dana Vodrážky zaujali Jan Cihlář a asistenti rozhodčího Pavel Vlasjuk s Petrem Klupákem.

Právě on měl podle policistů převzít 30. května v hotelu Pyramida od vyšehradského šéfa Romana Rogoze úplatek ve výši 150 tisíc korun, za což měli rozhodčí svým výkonem ovlivnit výsledek utkání ve prospěch Vyšehradu. To se nakonec úplně nepovedlo, duel skončil 1:1 a Klupák pak měl podle zjištění policistů Rogozovi peníze vrátit.

Sám Klupák se necítí vinný. „Ale po poradě s právníkem se nechci zatím vyjadřovat,“ prohlásil ve čtvrtek. „Jen bych rád řekl, že celá kauza nemá nic společného se školou, od žádného ze zaměstnanců necítím ke mně negativní postoj.“

V případě Klupáka bude ctít presumpci neviny i Krejza z ODS. „Dokud není pravomocný rozsudek, my nic dělat nemůžeme ani nebudeme. Zkušenosti hovoří o tom, že podobné zájmové kauzy často končí tak, že ty osoby jsou osvobozené. Myslím si, že zájmová osoba nejvyšší na sebe stáhla pozornost, a prostě nevěřím tomu, že by pan Klupák v něčem takovém jel,“ tvrdí politik. „Navíc čest novinářům a hanba policistům, je pro mě šokující, že se opět objevují nějaké detaily ze spisu. To jsou pro mě signály, že to nebude z této strany úplně čisté.“

Korupční aféra kolem Berbra Vývoj a nové informace v kauze

Výkonný výbor litoměřického fotbalového svazu se bude kauzou zabývat ve čtvrtek. „Očekávám, že se na něčem dohodneme a vydáme k tomu prohlášení. Samozřejmě mě to překvapilo jako předsedu, ale neudělám s tím nic, je to věc jednotlivce. Ale zklamalo mě to a určitě by z toho pan Klupák měl vyvodit nějaké důsledky,“ míní Jan Novotný, předseda výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Litoměřice.

Ve čtvrtek zasedá i krajský výkonný výbor, který se bude zabývat svým sekretářem Vitnerem. I on figuruje v policejním spisu, a zrovna jako Klupák v případu marného plnění. Nějaký čas před zápasem Vyšehradu s MFK Chrudim se podle detektivů rozhodcovské trio Zdeněk Koval, Jiří Musil a Miloš Vitner sešlo v hotelu Orea s vyšehradským šéfem Rogozem, který jim za vítězství slíbil 170 tisíc korun.

„Uvedení rozhodčí nabídku přijali, kdy však vzhledem k tomu, že fotbalové utkání skončilo výsledkem 1:3, tedy nebyl splněn účel předaného úplatku, tak Roman Rogoz plnění nepředal,“ uzavřeli policisté.

Vitner je si prý nevinou jistý. „Ničeho, z čeho jsem obviněný, jsem se nedopustil,“ uvedl Vitner v prohlášení. „Proti obvinění jsem podal prostřednictvím svého advokáta stížnost. Jsem přesvědčen, že v rámci řádného zákonného procesu budu mít příležitost se očistit a vrátit se k aktivnímu řízení fotbalových zápasů jako rozhodčí.“

Zda zůstane šéfem krajského sekretariátu, to bude jasné ve čtvrtek. V komisi rozhodčích funguje i jako lektor pravidel a instruktor sudích. „Nebudu předjímat rozhodnutí výkonného výboru, po jeho zasedání vydáme prohlášení,“ uvedl Martin Hrdlička, předseda krajského svazu v Ústeckém kraji. Spojení Hrdlička šéf a Vitner sekretář funguje i v klubu Baník Modlany. „Určitě budu já jako Martin Hrdlička ctít presumpci neviny,“ předeslal svazový šéf.

Jak Klupák, tak Vitner po rozběhnutí soutěží už nebudou delegováni na fotbalové zápasy, asociace složí novou listinu rozhodčích. Oba už mají starty i v nejvyšší soutěži: Klupák odmával dva zápasy, Vitner dokonce 29 během čtyř sezon. Jeho snem bylo dostat se na listinu FIFA.