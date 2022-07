Před startem druhé ligy: Líšeň hledá nové opory, Vyškov si chystá vzestup

„Jedete tam a vlastně si kupujete lístek na matějskou pouť,“ přirovnal zápas v Edenu ke kolotoči líšeňský trenér Milan Valachovič. „Nám se to tam povedlo, kluci hráli výborně. Teď bude důležitý přenos tohoto výkonu do mistrovské sezony. Jak se to podaří, já nevím. Jdeme do toho s obrovským očekáváním,“ dodal.

Líšeň bude dnes na hřišti Dukly u toho, když úvodním kolem druhé ligy začne českému profesionálnímu fotbalu nová sezona. Domácí do ní půjdou s jasným cílem postoupit mezi elitu.

A hosté, jimž se po tři roky daří překonávat očekávání a nejhůř skončili hned při své premiéře ve FNL devátí?

Trenér SK Líšeň Milan Valachovič

„Kdyby bylo po podzimu sedmé místo a byli bychom zachráněni, koupím si flašku dobrého rumu. Fakt bude ve druhé lize hrozně těžké pořád dokazovat kvalitu. Ostatní už nás neberou jako někoho odnikud,“ odhaduje Valachovič.

Co nejdřív se zachránit, zabudovat do sestavy nové hráče, a když pánbůh dá, některého z nich vyslat do nejvyšší soutěže – to je tradiční mantra Líšně. Že to zní jako klišé, když v posledních dvou sezonách hrála na postupových příčkách a pokoušela se o účast v baráži? Letos se tenhle plán blíží realitě. Pět nedávných odchodů opor pustil Valachovičově sestavě pořádně žilou.

„Lidé budou čekat, že zase budeme hrát nahoře, já bych si to taky hrozně přál, ale uvidíme. Ty krůčky musíme dělat postupně,“ říká opatrně záložník David Pašek, jeden z nových tahounů týmu.

Nové tváře hledají i rok

Jednou za týden má kouč Valachovič schůzku s Karlem Hladišem, šéfem Líšně. Na jedné z nich ho prý Hladiš překvapil dotazem, co říká na záložníka Pavla Sokola z Chrudimi, kmenového hráče Pardubic. „To jsou takové náhody. Sokola jsem sledoval dlouhodobě. Hned jsem panu předsedovi řekl, že bych si ho přál, a on mi ho přivedl,“ pravil Valachovič.

15 gólů dali v minulé sezoně Málek a Ševčík, kteří z Líšně odešli.

Odhalil tím mimoděk postup, jakým Líšeň pracuje. Protože pro klubový rozpočet ve výši 16 milionů korun jsou peníze z prodeje hráčů důležité, hledá Valachovič s předstihem náhradu za ty, jimž se přestup za lepším povede.

„Trenér rok dopředu vytipuje místa, kde budeme potřebovat doplnit, abychom neoslabili mančaft a neměli starosti o sestup. S tím vždycky začínáme, abychom nepadli na chvost,“ pochvaluje si Hladiš. Dobře vnímá, že v případě sestupu zpět do MSFL by obchodování s první ligou těžko bylo možné.

A tak se Líšeň průběžně rozhlíží. Stejně jako Sokola měla v hledáčku Adama Laczka ze Slovanu Bratislava, u něhož čekala, až mu v květnu vyprší smlouva, nebo Pavla Vandase ze Žižkova. „Toho jsem sledoval ještě před Žižkovem, když hrál za Táborsko, že by se nám typologicky hodil,“ líčí Valachovič.

9. místo je nejnižším umístěním Líšně ve třech sezonách ve FNL.

Hráče, v němž tuší šanci výhodného prodeje, vidí v kádru Líšně rád. Nyní je z tohoto pohledu hodně zvědavý na obránce Jakuba Černína nebo záložníka Toma Ulbricha. Valachovič připouští, že mu ani nezkřížilo plány, když se v Líšni na smlouvě během jara nedohodl obránce David Gáč, jenž s ní po konci ve slovenské Senici trénoval. „V Kubovi (Černínovi) je obrovský potenciál. Po zápase v Praze mi volal skaut Slavie, že se mu hodně líbil. Touhle cestou jdeme, takže bych stejně nejspíš stavěl Čerňu, kde je aktuální potenciál ho zobchodovat, než Gáče,“ vyložil karty na stůl kouč.

K naplnění tohoto plánu je pro něho potřeba, aby Líšeň hrála ve druhé lize nahoře jako dosud. „Pak na nás jezdí skauti ligových týmů. Rolinka, který od nás odešel do Mladé Boleslavi, skautovala napřed Slavia. Jsme sledovanější než předtím, celkově se o nás víc ví,“ uvědomuje si Valachovič.

Dukla? Úplně jiný tým než loni, zní z Líšně Jeden z největších favoritů na postup Dukla Praha prověří na úvod 2. ligy mužstvo Líšně. Hraje se dnes od 17 hodin před kamerami ČT v Praze a hosté jedou k zápasu odhodlaní, ale i s respektem. „Dukla je pod trenérem Petrem Radou úplně jiným týmem, agresivní a organizovaná. Nikdo si nedovolí nic vypustit, Rada do hry bez ustání vstupuje pokyny,“ řekl o soupeři líšeňský trenér Milan Valachovič.

Druhý rok po postupu je nejtěžší. Často opakovaná fráze, kterou fotbalisté Vyškova kolem sebe slýchají, projde zítra dopoledne na stadionu v Drnovicích v duelu proti Chrudimi prvním testem. Druholigový klub se přitom netají velkými ambicemi, jeho zahraniční majitel – skupina Rainbow – cílí dokonce na boj o nejvyšší soutěž.

Těchto met však chce dosáhnout krok po kroku, zatím tak má Vyškov za úkol „jen“ postupný posun tabulkou nahoru. „Majitel byl nadšený z práce v první sezoně, ve druhé dostáváme za úkol poskočit do středu tabulky,“ objasňuje kouč Jan Trousil, který napoprvé dovedl svůj celek na 12. místo.

Striktní hranice úspěchu zatím stanovena nebyla. „Snad se dozvíme přesné cíle. Sám jsem zvědavý, co máme oficiálně uhrát. To zazní až na páteční tiskové konferenci. Tušíme, že to má být střed tabulky. Já za sebe říkám, že se držím skromně a pokorně při zemi,“ oznamuje kapitán a nejzkušenější muž sestavy Michal Klesa. „Jsme malý klub, funguje to tu rodinně. Pro mě je stále cíl stejný, zachránit se. Dodám ale ještě, že co nejdřív. Možná se v tomhle rozejdu s vedením, ale já budu raději opatrný,“ hlásí veterán.

35bodů získal Vyškov při premiéře ve 2. lize. Nyní jich má být víc.

Vyškov podle něj ještě nedospěl do adepta na posun do bojů o postup, podcenění od soupeřů už však podle něj také nepřichází v úvahu. „Když jsme loni přijeli do Příbrami, já tam ještě hodně lidí znal. Dorazil jsem na stadion z Prahy po vlastní ose dřív a ptali se mě, co je Vyškov zač. Říkali si, kdo jsme a proč tam jezdíme, počítali se snadnými body – a my tam pak vyhráli 4:1. Tohle už se nebude opakovat a na nás zůstane, jak si to porovnáme v hlavách,“ varuje Klesa.

V letní pauze Vyškov marně vyhlížel slíbené zahraniční posily na post stopera a hrotového útočníka. Právě zakončovatel v přípravných utkáních chyběl nejvíc, byť se týmu povedlo porazit Olomouc a zanechat i přes prohry pozitivní dojem s dalšími prvoligisty – Zlínem a Slováckem. „Představoval bych si na hrot snajpra, který promění většinu šancí, místo toho jsme příležitosti často až úsměvně zahazovali,“ hodnotí Trousil s dodatkem, že jednoho útočníka stále očekává.

Kabina tak zatím spoléhá zejména na Ondřeje Vintra, jenž v uplynulém ročníku nastřílel deset branek. Toho však v přípravě trápila nízká produktivita. „Ondru sleduji už šestou přípravu a pokaždé ho chci v přátelácích zabít. Mám s nadsázkou co dělat, abych ho nevyhodil. Ale vím, že jakmile přijdou mistrovské zápasy, přepne to a půjde to,“ věří trenér.

Důvěru vkládá také v africké křídelníky Bienvenue Kanakimanu a Daniho Luala. Oba už ve druhé lize zaujali zejména rychlostí. „Danimu chybí klid, trápí ho drobná splašenost,“ vyčítá Trousil mladíkovi z Jižního Súdánu promarněné šance. Ty trápí i Kanakimanu, v Burunďanovi však Klesa spatřuje obrovský potenciál. „Jeho rychlost je extrémní, a pokud se zklidní v zakončení, tak si tady první ligu klidně může vystřílet. Protože když se rozběhne, je to jak zážeh rakety a jen tak někdo jej nechytí,“ chválí ostřílený záložník mladé křídlo.

Fotbalisté Vyškova

Posily z afrických zemí, které dodává ze své akademie majitel Kingsley Pungong a jeho organizace Rainbow, jsou tak stále velkou devizou Vyškova. Podle Klesy jsou však někdy dvousečnou zbraní. „Já jsem rád, že po těch třech letech, co jsem tu, se konečně nedělal celý nový tým. Ve třetí lize to byl extrém, každý půlrok jsme měli deset nových lidí, několik zahraničních hráčů a i Honza Trousil musel znovu budovat celou hru. Teď přišlo jen pár lidí, tak je to hlavně příjemné okysličení,“ připomíná Klesa obměny kádru z minulých let.

Nyní dohlíží na rychlé zapracování nováčků, které se podle něj na soustředění při dvacetikilometrovém týmovém výšlapu skvěle dařilo. „Říká se však, že ukázaná platí. A ta ukázaná bude na hřišti proti Chrudimi,“ zdůrazňuje veterán.