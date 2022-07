Stará parta je pryč. Fotbalová Líšeň bude mít nové lídry i styl hry

„V zimě nám odešly vítězné typy. Kluci, kteří to táhli, kteří nenáviděli porážky i na tréninku. Možná nám bez nich chyběl větší chtíč. A jestli by nám teď měl odejít i Jarda Málek ze zálohy, tak to budeme mít už hodně složité,“ uvažoval Ševčík realisticky.

Na startu letních příprav pak Málek skutečně odešel, a to za vidinou boje o ligu do Karviné. A nakonec je z Líšně pryč i Ševčík, jehož minulý týden zlákal prvoligový Hradec Králové. Vysoký stoper tam míří s pocitem, že Líšeň ve své „původní“ sestavě svůj potenciál druhým a čtvrtým místem ve dvou letech po sobě bezezbytku naplnila.

„Osobně považuji naše výsledky za zázrak. Podle jmen jsme měli tým na osmé až desáté místo, ale dokázali jsme, že jména nejsou všechno, když se sejde skvělá parta kluků, kteří jsou odhodlaní se na hřišti vydat ze všech sil. Líšni děkuji, budu na ni vzpomínat jen v dobrém,“ sdělil Ševčík na cestě za lepším.

Pro skromný brněnský klub jde o zlom. Jádro party, která ho vytáhla na špici druhé ligy, je odchodem dosavadního kapitána definitivně minulostí.

Zasněžený fotbalový stadion v Lišni.

V Líšni nastal čas budovat znovu. „Chtíč by měl být automatický a věřím, že ho má každý. Spíš se musíme dívat, jaká bude kvalita na hřišti. Jarda (Málek) byl silný na balonu, Silák (Silný) uměl dát gól. To se bude nahrazovat těžce. Doufám, že kvalitu budeme předvádět dál, ale zásah je to velký,“ ví krajní hráč David Pašek, který se chystá jednu z vůdčích rolí v Líšni převzít.

Málka nešlo udržet

Před čtvrtou sezonou ve druhé lize se z Líšně nestává tým bezejmenných. Vedle Paška mají bohaté zkušenosti i borci jako Milan Lutonský, Šimon Šumbera, David Machalík, Adrián Čermák nebo Vlastimil Veselý.

Jenom je potřeba poskládat z nich znovu úspěšné mužstvo.

Líšeňské ztráty Jakub Kučera - Hradec Králové Jan Silný - Jablonec Martin Rolinek - Mladá Boleslav Jaroslav Málek - Karviná Ondřej Ševčík - Hradec Králové Bronislav Stáňa - konec kariéry David Krška - Vyškov

„Vyrovnáváme se s tím, jsme asi největším dodavatelem hráčů do ligy. Nejhůř se bude nahrazovat Jarda Málek. Ševčík byl vůdce, toho se musí ujmout jiní. Ale vidíme, že ta obrovská Jardova kreativita, kdy nám dokázal ukopat body i ze standardek, nám chybí,“ sleduje kouč Milan Valachovič.

Názor si upevnil ve dvou posledních přípravných zápasech s Baníkem Ostrava a Prostějovem, v nichž Líšeň nedokázala skórovat. „Herně to nevypadá špatně, bohužel nás trápí koncovka. Pořád se snažíme zapracovat na příchodu hráče do ofenzivy. Máme necelé tři týdny do prvního mistráku,“ nadhodil trenér.

Málkův případ je v Líšni výjimkou z klubové přestupové politiky, jejímž záměrem je uvolňovat nejlepší hráče pokud možno jen za ligovými nabídkami. U jedenatřicetiletého záložníka by to platilo v zimě, kdy o něho Karviná měla zájem; přestoupil však až po jejím sestupu.

Málka si přesto troufla zaplatit tak, že udržet klíčového „střeďáka“ bylo pro Líšeň prakticky nemožné.

„I když měl Jarda ještě rok smlouvu, velice si šel za tím, že si to v Karviné chtěl vyzkoušet. Nabídku jako od ní v životě nedostal. Ať je to, jak chce, Karviná má krásné zázemí a ambice na postup, bereme to skoro jako přestup do ligy. Souhlasili jsme, že Jardu uvolníme. Nemělo cenu ho držet, když u nás nechtěl být,“ poodhalil zákulisí Valachovič.

Chystá se nový systém

Nejvýraznější posilou Líšně je zatím Adrián Čermák ze Zbrojovky. Ze Žižkova se vrátil Guy Reteno Elekana, mezeru po Ševčíkovi se pokouší zacelit Adam Laczkó ze Slovanu Bratislava.

„Je dobře, že přišel Čermák. Je to dobrý fotbalista, poradí si na balonu, umí otočit hru, je klidný. Určitě to bude posila. Je však typologicky jiný než Málek, který měl navíc standardky. I když Adriánovi věřím, že Jardu může zastoupit, trochu obavu mám ze střílení gólů. Problém je vyloženě ve finální fázi, tu musíme do začátku soutěže zlepšit, to je první varovný signál,“ hodnotí dosavadní průběh přípravy Pašek.

Hráč SK Líšeň Jaroslav Málek

Součástí líšeňské ofenzivy už není francouzský útočník Martins Toutou, kterého klub uvolnil. Do útoku bude nově tvořená sestava chodit ve formaci 4-3-3, což je v Líšni novinka.

„Systém přizpůsobujeme hráčům, které tu máme. Není to tak, že bychom se jeden den probudili a chtěli hrát jako Manchester City nebo Liverpool,“ líčí Valachovič. Pragmaticky očekává, že hlavně ohledně střílení gólů se ještě někdo z týmu zviditelní. „U Málka jsme taky netušili, že bude u nás králem střelců druhé ligy. Třeba na něho naváže Zikl, třeba to bude Vandas, třeba Matocha, třeba Ulbrich. Nikdy dopředu nevíte,“ vyhlíží.