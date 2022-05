Líšenská barážová pohádka skončila na Žižkově nešťastně

Jaké jsou bezprostřední pocity po prohře a ztrátě baráže?

Jsme zklamaní. Měli jsme dobrý nástup do druhé půle, dali jsme gól. Doteď si ale nemohu vysvětlit, že dostaneme vyrovnávací gól a takto se nám rozpadne obrana. Vždyť jsme dostali tři góly v malém vápně. Nerozumím, kam jsme bláznili. Proč jsme ztratili zodpovědnost a disciplinovanost. To nás dnes stálo výhru. Pak už to byl vabank, přeskupili jsme to a snažili se s výsledkem něco udělat. Naše šance jsme pak neproměnili. Už to bylo těžké dohánět.

Berete to tak, že jste ztratili zápas nervózním výkonem v první půli?

Nemyslím si to. Bylo to nula nula. Je třeba si uvědomit, kdo z našich hráčů někdy absolvoval takto vypjatý zápas. Vlašim a Opava proti sobě a my vedle toho na Žižkově o dvě místa v baráži. Viděl jsem na hráčích, jak je svazovala nervozita a snažil jsem se je uklidnit. Opakoval jsem jim, že je to jen fotbal, že se nic neděje, že máme za sebou úspěšnou sezonu. Bohužel to stejně bylo znát.

O poločase jste burcovali, nebo uklidňovali?

Opakovali jsme, že se nic neděje, že ve Vlašimi je to 2:0 pro domácí a tak je to pro nás vše hratelné. Bohužel pak přišla ta rozhodující pětiminutovka, kdy jsme dvakrát inkasovali.

Vysvětlujete si to nějak?

Nevím, jestli to mám nazývat zkratem. Kluci to možná viděli tak, že remízou něco ztrácí. Měli ale čtyřicet minut na to, cokoliv s tím dělat a místo toho jsme inkasovali další dvě branky. Pak už se to těžko otáčelo.

Tlak možnosti hrát baráž jste celé jaro valili před sebou a vyhýbali se mu. Dopadl o to tvrději v posledních kolech?

Asi ano. Už proti Spartě jsem viděl ustrašené výkony, svázané tím, že o něco jde. Netlačili jsme na ně, spíš jsme se jim snažili odlehčit to připomínáním, že sezona už tak byla nad naše očekávání.

Je absence baráže kaňkou za letošní sezonou?

Těžko říct, zda kaňka. Samozřejmě, že jsme chtěli vyhrát, vyzkoušet si baráž a to se nepovedlo. Každý takový zápas v sezoně mrzí.

Máte představu, jaký se sejde tým po krátké pauze?

Všichni naši hráči jsou doopravdy naši a pod smlouvami. Moc jsme to neřešili, nevěděli jsme, kdy nám sezona skončí. Takže si nyní v klidu sedneme, řekneme si, kde nás tlačí bota, na které posty bychom potřebovali posily a naopak zvážíme možnost hostování či přestupu hráčů, kteří toho moc nenahráli. Vše to ale bude otázkou dalších dní.

Stály poslední zápasy ve vašich očích někoho jeho jisté místo, či si jej naopak zasloužil?

Je ještě brzy na tyto soudy. Je třeba říct, že se nám zranili krajní záložníci Machalík a Stáňa, kluci, kteří hráli na jaře velmi dobře. Tak rychle nové hráče nezapracujete, i když jsme tam zkoušeli Ulbricha a dnes například podal velice dobrý výkon. Pořád jsme ale museli něco měnit. Dva roky nazpět, když jsme tým budovali jsme na tom byli podobně. Mám pocit, že jsme stále ve fázi nějakého budování a nyní bude čas si zase vyhodnotit, co se povedlo postavit.

Nevíte o někom, kdo určitě tým opustí?

Spíše to vzejde od nás, nevím, že by někdo tým opouštěl o své vůli. První se to však dozví hráči.